Åpent brev til politikerne i Vevelstad kommune

Debatt

Gjennom media har vi fått info blant annet vedrørende to prosjekter som er på gang i kommunen. Det ene prosjektet relateres til rådhuset, og det andre til bankbygget.Førstegangsinntrykket av begge virker interessante, men til begge må det kunne rettes kritiske spørsmål. Vi vet ikke kostnadsomfang og konsekvenser av prosjektene.

Kommunen har tidligere brukt store summer på næringsutvikling. Hva sitter vi igjen med som resultat i dag? Skal vi pånytt bruke flere tusen kroner på prosjekt som kanskje ikke er " liv laga "? Hvorfor ikke få korrekt saksbehandling i slike store prosjekt med høring ute blant innbyggerne før politiske vedtak fullføres?

Personlig sitter jeg igjen med mange ubesvarte spørsmål i forbindelse med de to prosjektene. Ved høringer og eventuelt folkemøter kunne flere spørsmål vært avklart.Konkluderer med følgende oppfordring til politikerne: Vær våken og bidra til at politiske vedtak tuftes på best mulig korrekt demokratisk grunnlag. Lykke til videre i deres gjøremål.

Vevelstad den 14 januar 2021

Johan M. Vevelstad