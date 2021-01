Pinlige Brønnøy Ap

Debatt

Brønnøy Arbeiderpartis bestrebelser på å spenne krokfot for sentrumshavnas utvikling synes ikke å ha noen ende.

Nå står striden om nytt havnebygg. Det gamle er revet, og det finns flere beregninger på hva et nytt havnebygg vil koste. Beregningene spriker fra 28 til opp mot 63 millioner kroner. Det høyeste beløpet er beregnet ut fra hva et kvalitetssikret bygg koster i 2020 iht byggteknisk forskrift (TEK 17). Beløpet 28 millioner er mer usikkert, men antas å handle mest om hva Søren Nielsen as (SNAS) har klart å skaffe bankgaranti for.

Av en eller merkelig grunn har Brønnøy arbeiderparti blitt til et kronisk og bekymret talerør for å holde seg innenfor det laveste beløpet. Ut fra en uklar argumentasjon synes poenget å være en voksende uro i deler av partiet for at alle kostnader utover minstesummen for nytt havnebygg vil bli en utfordring for Brønnøy kommune. Dette til tross for en underskrevet avtale om at alle kostnader ved oppføring av nytt havnebygg skal betales av SNAS. Dette er også helt rimelig all den tid det var SNAS som ønsket at opprinnelig havnebygg ble revet. Problemet med Aps argumentasjon er at ingen tror på den, og vi må undre oss over hvor de har sin angst og sine vrangforestillinger fra.

Vi registrerte også at et stadig mer isolert Arbeiderparti prøvde å hindre at Aasa Storlien fra Senterpartiet fikk plass i Havnestyret. Hun er som kjent en ihuga forsvarer av kystbyens havn.

Likeså prøvde de å erklære Havnestyrets leder Leif Morten Slotvik for inhabil i kommunestyrets behandling av en famøs revisorrapport om havna. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at revisjonsrapporten ble utarbeidet etter initiativ fra Arbeiderpartiet. Omtrent alle kritiske punkter i rapporten omhandler forhold som gjaldt det gamle havnestyret som ble ledet av Arbeiderpartiet. Sjøl om revisor-rapporten inneholder en rekke faktafeil, etterlater den ingen tvil om at havnestyret gjorde en meget slett jobb så lenge Arbeiderpartiet, Venstre og Frimurerlosjen utgjorde flertallet. Men det var altså før siste valg.

Det er med tilfredshet jeg registrerer at Havnestyret nå har en meget habil og kompetent leder. Dette skyldes ikke at Leif Morten Slotvik er medlem av Høyre, men at han har den fartstid,kompetanse, engasjement og ryggrad som kreves for å lede Brønnøy Havnestyre i en meget krevende tid.

At Brønnøy Arbeiderparti som eneste parti har valgt å opptre som talerør og forsvarer for utenbys kapital som ikke har utvist snev av forståelse for de utfordringene som er skapt for havnas utviklingsmuligheter, det er fortsatt en gåte. Denne holdningen strider både med eget partiprogram og ellers mot alle arbeiderbevegelsens styringsprinsipper. Det er på denne bakgrunn en må spørre hvor Aps kommunestyregruppe henter sitt mandat fra. Har de på noe tidspunkt spurt egne medlemmer til råds? Er denne viktige saken for kystbyen noen gang behandlet i partiets medlemsmøter? Ut fra de opplysninger jeg har, er svaret nei. Alle som kan dokumentere det motsatte er hjertelig velkommen til å kommentere.

Mens vi venter på et eventuelt motsvar kan vi konstatere at Brønnøy arbeiderparti per tiden ikke bare er kommunens mest kapitalistvennlige parti, det er også det mest havnefiendtlige og sannsynligvis det mest udemokratiske. For oss som kjenner den lokale partikulturen fra innsida, kommer dette dessverre ikke som noen overraskelse.

Det er på denne bakgrunn en må forstå at partiet blir stadig mer isolert, får stadig færre stemmer og stadig færre medlemmer.

Enkelte medlemmer av Arbeiderpartiet velger å avrunde 2020 med å kreve en lovlighetskontroll av Brønnøy kommunestyres habilitets-vedtak. Med dette kravet ønsker de åpenbart å sette både det lokale demokratiet og det kommunale sjølstyre til side. Mer pinlig kan det vanskelig bli! Alle vi som håper på et godt nytt år i 2021 har i tillegg fått nok et bevis på at hos Brønnøy arbeiderparti har vi lite å hente.

Iver Dreiås

