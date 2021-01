Oljefondet må kjøpe opp Torghatten ASA

Debatt

Tilbudet fra det svenske fondet EQT Infrastructure har skapt reaksjoner på Sør-Helgeland. Mange aksjeeiere sier ja til salg, med blandede følelser. Andre sier nei til salg.

Å sette fokus på aksjeeiernes valg er ikke særlig fruktbart. Det som nå skjer ville uansett ha kommet på et tidspunkt. Det er kapitalismens vesen. Når et selskap lykkes gjennom god drift over tid blir det mer verd. På et gitt tidspunkt vil det dukke opp en tilbyder som er villig til å betale en pris, som eierne er villig til å selge for.

Torghatten ASA er et slikt selskap. Det er ledet og drevet på en dyktig måte. Det spesielle er at det helt fram til nå har hatt et regionalt eierskap. For Sør-Helgeland har dette en stor egenverdi.

Det står stor respekt av det som er gjort av lokalt lederskap, som har skapt et selskap av den verdien Torghatten ASA nå har. Det er ikke behov for å uttrykke tillit eller mistillit til styret når det anbefaler salg av aksjene. Verdien på selskapet taler for seg selv.

De regionale eierne har nå, i stor grad, sagt ja til tilbudet fra EQT. Avgjørelsen om salg avgjøres av den enkelte aksjeeier, og aksjeeierne i fellesskap. Det vil si det kreves tilslutning fra en viss andel av aksjene for blant annet å sikre seg styringen med selskapet, og for å overta alle aksjene. Nå teller alle aksjene likt. Tidligere var det ei stemmerettsbegrensning, som sa at en aksjeeier bare kunne stemme for tre aksjer. Slik er det ikke lenger, etter at stemmerettsbegrensningen ble opphevet.

Tilbudet fra EQT har samlet nok tilslutning til å få overta styringen av selskapet. Om noen aksjonærer nekter å selge, så får det ikke noe å si for styringen av selskapet.

Fokuset må være på at det er styringen av selskapet som flyttes til de nye eierne. Og nå flyttes altså styringen ikke bare ut av regionen, men ut av landet. Tilbyderne sier blant annet at selskapets hovedkontor skal ligge i Brønnøy ei tid framover. Dette er et løfte som gjelder akkurat så lenge som eierne ser seg tjent med det. Det er det nye styret som vil bestemme det.

Når aksjene nå skifter eier må vi innse at Torghatten ASA ikke lenger vil være regionalt eid. Men skal vi slå oss til ro med at det heller ikke skal være norsk eid? Rødt mener Torghatten ASA skal være i norsk eie. Vi er ikke kjent med at det er norske tilbydere i nærheten av tilbudet fra EQT. Vi vil derfor fremme forslag i kommunestyrene på Sør-Helgeland om at kommunene ber om at staten bruker Oljefondet til å kjøpe opp Torghatten ASA.

Rune Brennvik, representant for Rødt i Brønnøy kommunestyre og formannskap

Marianne Nielsen, representant for Rødt i Brønnøy kommunestyre

Per-Anton Nesjan, representant for Rødt i Vega kommunestyre

Viktor Stein, representant for Rødt i Sømna kommunestyre