På tide å stille krav

Debatt

Som kommunestyremedlemmer har vi, undertegnede av dette oppropet, erfart den økonomiske knappheten som på utålelig vis nå rammer et flertall av landets kommuner. Etter at kommunebudsjettene for 2021 ble vedtatt, er det klart at både små og større kommuner over hele landet må kutte i kommunale tjenester, til dels betydelig. Dette er nylig dokumentert gjennom en rapport som analyseselskapet Sentio har utarbeidet for Fagforbundet. Der kommer det fram at hele 70 prosent av et stort og representativt utvalg av landets kommuner har planlagt eller gjennomført vesentlige kutt i kommunale tjenester. Hardest rammet er helse og omsorg og oppvekstsektoren.

Samtlige fem kommuner på Sør-Helgeland passer inn i det nedslående bildet som Sentio presenterer i sin rapport om landets kommuneøkonomi. Samtidig hører vår region med til de deler av landet som går under betegnelsen distrikts-Norge som rammes av befolkningsnedgang. Tidligere Høyre-statsråd og økonomiprofessor Victor Norman har ledet et ekspertutvalg, Demografiutvalget, som i begynnelsen av desember i fjor la fram rapport med forslag til forbedring av distriktspolitikken. Da rapporten ble lagt fram, hadde Norman følgende advarsel: – Vi risikerer å få et distrikts-Norge som ligner på et gamlehjem i fine omgivelser og et urbant Norge som dominerer samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten.

Ekspertutvalget peker på at det aller viktigste for distriktskommunene – viktigere enn næringsutvikling – er at det uansett opprettholdes gode basistjenester, først og fremst gode helse- og omsorgstjenester, god grunnskole og gode tilbud forøvrig i oppvekstsektoren. Norman har til og med ymtet frampå om gratis barnehage og SFO som adekvate tiltak.

Trang kommuneøkonomi og befolkningsnedgang er faktorer som påvirker hverandre og gjensidig forsterker en nedadgående spiral. For å bryte denne og skape oppgang, trengs en ekstra innsats. Kommunene kan ikke løfte seg sjøl etter håret. Men staten har økonomiske ressurser i overflod til ekstra innsats. Det er på tide at denne snart kommer.

Dessverre vil det ikke skje uten at det legges kraftig press på regjeringa. I oktober kom ei stortingsmelding om distriktspolitikken, St.5 (2019-2020). Dessverre inneholdt meldinga lite og ingenting av konkrete tiltak som kunne styrke kommuneøkonomien. Til tross for alarmerende opplysninger fra utvalg som regjeringa sjøl har nedsatt, ble rammen for årets overføring til kommunene holdt så stram at kutt i kommunale tjenester ikke var til å unngå, slik Sentio-rapporten har dokumentert.

Den eneste farbare vei ut av dette uføret er at kommunene samler seg og krever større overføringer fra staten. Et høvelig krav må være 10 prosent økning av årets rammeoverføring. Det må skje snarest, og første anledning som peker seg ut for dette, er ved revidert statsbudsjett som skal gjøres opp til sommeren.

Vi anmoder alle politikere om å bidra til at dette kravet til regjeringa blir vedtatt i så mange kommunestyrer som mulig rundt om i hele landet. Dette kan gjøre det mulig å presse fram et flertall i Stortinget for kravet.

Rune Brennvik, representant for Rødt i Brønnøy kommunestyre og formannskap

Marianne Nielsen, representant for Rødt i Brønnøy kommunestyre

Per Anton Nesjan, representant for Rødt i Vega kommunestyre

Viktor Stein, representant for Rødt i Sømna kommunestyre