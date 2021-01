Kan vi snakke litt om det først?

Debatt

Gjennom mine siste to år i ett lokalt utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Oslo kommune har jeg lært at endring gjøres i felleskap. Selv har jeg bodd mine første leveår i Sømna kommune. Jeg har også fått blitt godt kjent med Sømna omsorgssenter gjennom å ha vært tilkallingsvikar i feriene mine. Jeg synes det er alarmerende at administrasjonen i kommunen bryter viktige prinsipper for innovasjon, nemlig prinsippet å snakke med dem det gjelder når de har bestemt seg for å legge ned en avdeling på sykehjemmet i Vik.

Jeg mener at sentralt ved å drifte et tjenestetilbud ut til innbyggeren må man ha en kunnskapsbasert praksis. Det innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i driften av tilbudet. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene. Dette er selve kjernen i god medvirkning.

Surrealistisk og rart

- Folk blir sprekere men vi får flere demente. Da synes jeg det å legge ned avdeling for demente her på sykehjemmet blir litt rart, sier hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet i Sømna, Hilde Solberg til Brønnøysund Avis for noen dager siden.

Solberg er en av de jeg lærte mye av da jeg fikk være assistent på sykehjemmet for noen år tilbake. Jeg husker kollegaene mine som sterkt kompetente, omsorgsfulle og morsomme med mye liv. Jeg har mange gode minner fra sykehjemmet. Solberg har nok god grunn å benevne det som rart at en avdeling skal legges ned. Det er nok lite som har endret seg siden jeg jobbet på sykehjemmet i Vik selv. Slik jeg husker det hadde vi alltid nok å gjøre og beboerne hadde sterkt behov for det tilbudet som ble gitt i avdelingene. På avdelingene skulle vi nok hatt enda mere ressurser for å yte mer. Surrealistisk er det å høre at ressurser skal bort.

Helt uforståelig å legge ned

Ett viktig poeng å trekke fram er at de fleste vil ikke på sykehjem, mange vil være i hjemmet. Sykehjemmet er for mange den siste muligheten, for de klarer ikke mer hvor de bor. Det er ganske sterkt å forlate det stedet hvor man har bodd store deler av livet sitt. De fleste av dem som kommer på sykehjemmet ville nok ikke klart seg hjemme, det ville vært for vanskelig å leve. Det er for meg helt uforståelig at man da skal legge ned et tilbud som er sterkt og sårt trengt for mange når eldrebølgen er på vei. Et tilbud som gir eldre muligheten til å få mer livsgnist igjen og muligheten for å klare seg godt gjennom de siste leveårene. Jeg vet at mine tidligere kollegaer på sykehjemmet jobber for å gi sitt beste for Sømnas eldre, kan de ikke få lov til å fortsette dette arbeidet?

Jeg har også hørt at hjemmesykepleien skal rustes for at flere kan få tilbud hjemme. Ja, for mange vil det nok være godt å kunne leve lengst mulig hjemme. Skulle man tvert imot bli veldig syk og trenge mye pleie over tid frykter jeg at mange av Sømnas eldre kan møte ett uverdig tilbud hvis det ikke blir gitt et mer styrket tilbud enn det som er skissert til nå. Så det virker som kommunen allerede har bestemt seg. Nå blir avdelingen stengt. Skal det virkelig gå så langt at befolkningen selv må rope høyt?

Satses det på helsa?

Skal Sømna kommune satse på gode forebyggende tiltak for befolkningen? For ikke så lang tid siden kunne vi lese om at «Frisklivskoordinator slutter tre måneder etter offisiell åpning», og kommunen har investert i en los på skolen hvor det ikke er satt av nok midler til at vedkommende kan være nok tilstede for elevene. Har også hørt at flere av boligene på omsorgssenteret har blitt kontorer. Har hørt det kommer flere ledere til. Dette er for meg kleint å høre. Vil dere satse på helse eller skal det bare falle sammen? Har dere egentlig tenkt gjennom hva dere gjør?

Kan vi neste gang snakke om å styrke tilbudene?

Kunne dere snakket litt med de ansatte og innbyggerne i Sømna neste gang dere setter dere ned i sandkassen og bygger slott?

Jeg tenker at til syvende og sist gjøres endring sammen. En kameraet sa til meg at vi må huske å drømme sammen med innbyggerne for å lage de beste tilbudene.

Marius Pettersen

