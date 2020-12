Debatt

Skål for alle som kjemper med seg selv og verden.

Skål for dem som ikke klarte det.

Skål for våre kjære på den andre siden.

Skål for alle som danser alene.

Skål for dem som jobber med stolthet.

Skål for dem som studerer og kjemper for å holde hodet over.

Skål for dem som ikke har master eller phd.

Skål for dem som strever med å finne ut av en ny kultur med utdanning og jobb.

Skål for alle de som jobber hjemme og ute.

Skål for all slags kjærlighet.

Skål for ulikhet og likhet.

Skål for nærhet og avstand.

Skål for alle som gjør det beste de kan.

Skål for dem som har mistet alt, men lever videre.





Min honnør og min respekt.





Janne Mari Heipt.