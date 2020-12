Vegasaken løftet til departementsnivå

Debatt

Det vises til oppslag i BA nylig angående det som der kalles Vegasaken, denne er blitt løftet opp til Nærings- og fiskeridepartementet for behandling av politiske og prinsipielle grunner uten at begrunnelsen er dypere forklart. Hva kan da skje?

Det er interessant at det som nå kalles Vegasaken, for mange et etter hvert beryktet spørsmålet om mer lakseoppdrett i verdensarven, er løftet opp fra en endimensjonal behandling i et særorgan som Fiskeridirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementets vurdering. Det er mulig at det faktisk kan tyde på at regjeringen i beste fall vil se saken i et internasjonalt og moralsk perspektiv – uten at jeg uten videre tiltror dette departementet slik tilnærming. Men det kan overraske da det vel er flere enn undertegnede som med dette føler at saken kanskje endelig ender på rett spor. Det er jo hittil ganske så hjelpeløst at vår regjering ikke for lengst har satt ned foten. For det har så langt ikke vært noen tradisjon for at Norge driter i internasjonale avtaler, det være seg verdensarv eller andre internasjonale avtaler som landet har forpliktet seg til selv om Norges miljøvernrykte lenge har vært undergravet. Et kulturlistet verdensarvområde under Verdenarvkonvensjonen er så vidt jeg vet også listet under Haag-konvensjonen (som gjelder internasjonale kulturminner under krig). Er det nå egentlig så vanskelig å ha en moralsk ambisjon mht til landets internasjonale forpliktelser gjeldende verdensarv? At noen lokale størrelser på kommune- og fylkeskommunenivå ikke bryr seg burde være totalt irrelevant.

Vegasaken er i løpet av de siste fem år blitt en verkebyll. Dessverre er den blitt redusert til en sak knyttet til særlovgivning i fiskerisystemet og kystplanlegging. Den er jo imidlertid først å fremst et prinsipielt spørsmål om hvordan Norge moralsk sett oppfører seg i det internasjonale samfunn, dvs et utenrikspolitisk spørsmål. Jeg gjentar meg selv til det kjedsommelig vil sikkert noen mene, det får seg våge.

Vega 28.12 2020

Jon Suul

Tronndheim