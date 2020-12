Debatt

Etter min mening trekkes det nå forhastede slutninger om nedleggelse av Bogruppe 4;

Rik på erfaring/observasjoner fra siste periode ble det gjort en del presiseringer i Økonomireglementet i siste kommunestyre.

Deriblant 2.7 Rapportering i løpet av året (endringer framhevet med understrekning . (Hjemmel: Kommuneloven §14-5)

a.\u0009Gjennom året skal kommunedirektøren minimum rapportere på budsjett/regnskap til første mulige kommunestyret:

•\u00091. Tertialrapport pr 30.4 1. Økonomirapport 31.03

•\u00092. Tertialrapport pr 31.8 2. Økonomirapport 31.05

3. Økonomirapport 31.08

b. Gjennom økonomiraportene rapporteres det på status og forventet årsprognose. Forslag til endringer skal kommenteres særskilt, med beskrivelse av årsak og hvilke tiltak som blir iverksatt for at budsjettet er i balanse ved årets slutt.

c. Som hovedregel skal budsjettjusteringer og tilleggsbevilgninger behandles i økonomirapportene

d.\u0009Ved vesentlig avvik skal kommunedirektøren umiddelbart rapportere til kommunestyret.

e.\u0009Ved behov skal kommunedirektøren gi formannskapet en økonomistatus.

Økonomirapportering tre ganger for året og den første allerede i mars. Dette gjør at Brønnøy kommune tidlig får status og kan gjøre tiltak og da skal det beskrives hvorfor det er merforbruk og hvilke tiltak som iverksettes. Kommunestyret ved da hva som vedtas.

Så kan det skje ting mellom disse fastsatte rapporteringene, da trår d. og e. inn

Vi suser inn i 2021 med for stor drift i forhold til budsjett. Allerede ved lønnsutbetaling i januar vil d. og e slå inn.

Det som antydes at bogruppe 4 skal legges ned må politisk behandles i 2021.

Det er også gjort innskjerpinger i forhold til budsjett og hvordan politikere kan klare å lese budsjettdokumentet. ( understreket )

2.6 Årsbudsjett

Hjemmel: Kommuneloven § 14-3 og 14-4

a.\u0009Årsbudsjettet er et bevilgningsdokument og er identisk med det første året i økonomiplanen.

Gyldig bemanningsplan skal være grunnlaget for det totale lønnsbudsjettet i det administrative arbeidet knyttet til årsbudsjettet. Bemanningsplanen er en del av budsjettdokumentet . Kommunestyret vedtar årsbudsjettet med detaljering som er på ansvarsnivå.

Tidligere hadde Brønnøy kommune, der vises det hvor mange årsverk som skal være ansatt på de forskjellige områder, med økonomi. Der vises også avgang i forhold til året og eventuelt tilgang.

Dette gjeninnføres fra og med 2022.

Jeg håper at vi slipper å høre denne sluttkommentaren når perioden er over:

Vi har hatt stang inn, og det er lov å ha flaks. Vi har fått inn 70 millioner som vi ikke har tenkt på. 20 millioner i lekepenger fra pensjonspremier. Ett år med mer skatteinngang enn vi trodde. Og så er det kommet 50 millioner fra ulike havbruksting. De pengene er brukt. Det er fakta. Vi har spart 60 millioner, og så har vi brukt 70 millioner mer enn vi hadde trodd, sa Torgnes. (Paul Birger)

Min konklusjon er at en eventuell nedleggelse av Bogruppe 4 må politisk behandles.

Jeg er ikke redd for å komme på Robek-lista. Jeg er mere bekymret for at innbyggerne våre ikke skal få verdige tilbud.

Eilert Horn