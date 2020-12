Budsjett for 2021 i Brønnøy kommune

Debatt

Vi vet at vi må spare 22- 25 millioner i løpet av 2022, det må vi alle ta inn over oss.

Sparetiltakene er det administrasjonen som finner, de sitter med oversikt over den daglige driften. Jeg som folkevalgt stoler på at administrasjonen kommer med tiltak som er reelle og for beste for våre innbyggere. Men jeg som kommunestyrerepresentant skal selvfølgelig være kritisk, noe jeg dessverre ikke alltid har vært i denne budsjettprosessen.

Jeg gjør så godt jeg kan for å tenke sparing, men også på innbyggernes beste. Noe som kan sammenlignes med å balansere på en knivsegg. Vi har i noen tilfeller kanskje bare noen minutter på oss når det kommer inn forslag fra andre i salen til å ta en avgjørelse på hva vi skal stemme. Så til Siv Aglen, feil i ditt innlegg. Jeg stemte med deg og Ap og ikke slik du sier, at jeg "diltet-etter" i saken om velferdsteknologi.

Ser i media at flere mener at jeg som folkevalgt skulle ha skjønt at å spare 4 millioner tilsvarer å legge ned en bogruppe på sykehjemmet. Videre at jeg som folkevalgt ikke er opptatt av nedbemanning i helsesektoren. Jeg vet hvor skoen trykker, og mer enn det. Og er en av dem i kommunestyret som får kjenne dette på kroppen daglig.

Beklager, og jeg legger meg flat for at jeg ikke spurte om det som står på side 843 av 887 sider «reduksjon av sykehjemsplasser /controller, styrking av demensavdeling» i kommunestyremøte 16 desember.

Denne gangen var det nok mest barnehage og SFO som engasjerte meg og tok mye av tiden med forberedelse, da jeg ble kontaktet av flere brukere i denne saken. (Vi har en uke til å forberede oss til alle sakene i kommunestyret).

Det er beklagelig, hvis det medfører riktighet at det var flere som kanskje viste om dette uten at jeg som folkevalgt ble hvisket i øre, slik at vi kunne få en debatt og skjønne konsekvensen av vedtaket og stå for det.

Vil for øvrig oppfordre engasjerte og kritiske røster til å finne seg et parti og stille til valg ved neste kommunevalg. For undertegnede stiller ikke til gjennvalg.

Til slutt. Beklager igjen mine gode kolleger, brukere og pårørende, men jeg skjønte ikke bedre….

Ragnhild Aglen

Kommunestyrerepresentant

Sykepleieransatt i Brønnøy kommune

Småbarnsmor