2020-budsjettet er vedtatt

Kommunestyret har nå vedtatt budsjett for 2021. Posisjonen ved Sp, H og Frp fikk gjennomslag for en rekke tilleggspunkt som vi mener peker ut en fornuftig kurs for 2021.

Brønnøybudsjettet ble vedtatt i maratonmøte Onsdag gjorde kommunestyret i overkant av ti endringer i budsjettet.

Kommunen til ansatte: Budsjettvedtak betyr nedbemanning og fjerning av bogruppe Interne meldinger til ansatte i Brønnøy kommune tyder på at onsdagens budsjettvedtak i kommunestyret betyr at bogruppe 4 på sykehjemmet i Brønnøysund blir fusjonert inn i den øvrige sykehjemsmassen.

Dette kan vi oppsummere slik;

mer kjøp av kommunalt næringsareal

salg av eiendom der kommunalt eierskap ikke er lurt

der kommunalt eierskap ikke er lurt strengere styring av kommunens økonomi

av kommunens økonomi styrking av kommunens omdømme

Sp, H og Frp vil altså legge til rette for mer næringsareal, slik at vi kan skape større verdier lokalt. Videre ønsker posisjonen at vi selger kommunal eiendom som andre kan forvalte bedre, på den måten kan vi f.eks. betale ned gjeld.

Så forventer vi strengere styring og rapportering av kommunens økonomi i 2021, budsjettet må følges. Og til slutt fikk vi gjennomslag for å styrke arbeidet med Brønnøys omdømme i sosiale medier.

Dette er punkt som ikke fordrer bruk av disposisjonsfond i det hele tatt. I vårt forslag er det kun kr 350 000 til Velfjord Alderstun som bruker av disposisjonsfondet.

I media ser vi at Ap er kritisk til det meste. Både media og posisjonen får kritikk. Ap peker på endringsforslag som kommer i kommunestyret og at finansieringen medfører bruk av disposisjonsfondet som de helt korrekt sier tapper sparepengene våre.

For det første bør det ikke komme som en overraskelse at det kommer endringsforslag i kommunestyret.

For det andre, hva foreslo det gamle styringspartiet Ap i sitt eget budsjettforslag? Kom de selv med endringsforslag i kommunestyret og hva med finansieringen?

Vel, her er fasiten; Ap kom med 2 endringsforslag under sluttbehandlingen og begge ble foreslått ved bruk av disposisjonsfondet! Bl.a. ønsket de å finansiere nye stillinger ved hjelp av fondet, altså bruk av sparepenger på drift.

Ap sin kritikk av posisjonen er dermed helt urimelig. De gjør selv det de kritiserer posisjonen for å gjøre.

2020 har vært et særdeles spesielt år på mange vis. Fra posisjonens side er vi optimistiske for 2021, og vi tror på et godt år for Brønnøy. Men det fordrer at vi greier å gjøre riktige valg som styrker oss. Samtidig vet vi at et budsjett kun er en plan for hvordan pengene skal brukes, den harde jobben er å holde seg innenfor budsjettet.

Dette er hva Sp, H og Frp fikk vedtatt i sak om budsjett og økonomiplan for 2021-24;

1. Investeringer i grunnerverv næringsområder endres til å bli på kr 3 MNOK i 2021 og kr 3 MNOK i 2022 og deretter kr 0 i 2023 og 2024.

2. Rådmannen får i oppdrag å fremlegge en oversikt over eiendommer, unntatt formålsbygg, som kan selges. Oversikten legges frem til politisk behandling senest innen 1. april 2021, før taksering og salgsprosess deretter kan starte.

3. Formannskapet skal få økonomirapporter med status og forventet årsprognose. Forslag til endringer skal kommenteres særskilt, med beskrivelse av årsak og hvilke tiltak som blir iverksatt for at budsjettet er i balanse ved årets slutt. Rapporteringen skjer så snart det lar seg gjøre etter lønnskjøring, formannskapets møteplan må justeres tilsvarende

4. Det søkes inn til næringsfondet på kr 70 000 til sommerjobb som skal fronte Brønnøy kommune i sosiale medier. Rådmannen gis i oppdrag å undersøke mulighetene for ytterligere satsning i samarbeid med næringslivet i kommunen. Rådmannen oversender sak til Driftsutvalg II for videre behandling.

5. Velfjord Alderstun styrkes med kr 350 000 i 2021, kr 300 000 i 2022, kr 230 000 i 2023 og kr 120 000 i 2024. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.





Kristoffer Aakerøy Moe, gruppeleder Sp

Ørjan Moe, gruppeleder Høyre