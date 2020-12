Barnetrygden må holdes utenfor beregning av sosialhjelp, av prinsipp

Debatt

Vega kommune holder ikke barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad. Dette har vært praksis i flere år. I høst gikk kommunestyret med på å vurdere å holde barnetrygden utenfor, men ville først vite hva dette koster. Rødt Vega frykter at dette er for å hale ut tiden til det går i glemmeboken.

Det er noe virkelig smaksløst ved kun å vurdere kommunens økonomi i dette spørsmålet. "Vi gjør det hvis det ikke koster kommunen for mye!". Fokuset må være på de barnefamiliene som har så dårlig økonomi at de må søke økonomisk bistand fra kommunen for å klare seg. Det må være en selvfølge at de skal få beholde den barnetrygden de har rett på. Heldigvis snur flere og flere kommuner denne urettferdige praksisen. Alstahaug vedtok nylig å holde barnetrygden utenfor.

Siden mars har flere slitt økonomisk. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at bare i 2019 var det totalt 41 sosialhjelpsmottakere, i tillegg til disse var det 20 barn. Men det er viktig å se at av disse 41 var det kun 5 personer som mottok hjelp i 6 måneder eller mer. Av de fem personene trenger det heller ikke være personer med barn. Det er derfor rimelig å anta at dette ikke koster kommunen så mye.

Hovedfokuset bør være på at det er 20 barn med familier som ikke får beholde barnetrygden, på grunn av at de trenger hjelp for en periode. Ikke på hvor mye dette vil koste kommunen. Det er rett og slett horribelt hvis tiden hales ut for å spare penger, mens barnefamilier blir frarøvet sine rettigheter. Barnetrygden er penger alle i Norge mottar, enten de er fattige eller rik. Nettopp for at det skal være likt for alle. Men det er forskjell på hvem som har råd til å legge vekk barnetrygden til sparing, mot de som er avhengig av den for å få endene til å møtes. Hovedpoenget med barnetrygden er at den ikke skal gjøre forskjell på noen.

Rødt Vega vil at kommuner begynner å se menneskene som blir behandlet urettferdig, før tall.

Per-Anton Nesjan, kommunestyrerepresentant og leder i Rødt Vega

Camilla Tranås Kristiansen, nestleder i Rødt Vega