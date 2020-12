“Hyggelig” julehilsen fra kommunestyret til pasienter, pårørende og ansatte innen helse og omsorg!

Vedtaket er oppsiktsvekkende i seg selv, det må allikevel sies at det mest oppsiktsvekkende i sakens anledning, er at vedtaket ble fattet uten debatt, og uten at noen av kommunestyrets medlemmer ba om redegjørelse for konsekvenser av et slikt vedtak!

Debatt

Kommunestyret vedtok 16.12 å legge ned sykehjemsplasser ved Brønnøy Sykehjem i størrelsesorden 4 millioner. Dette tilsvarer 1 bogruppe!

Skal man tolke det dit hen at kommunestyrets medlemmer mener at 4 millioner og nedlegging av en hel bogruppe er uten konsekvenser? Alvorlige konsekvenser?

Jeg vil tro at de fleste av våre folkevalgte har friskt i minne sist nedlegging av sykehjemsplasser var tema, det endte med et stort folkelig opprør, med fakkeltog og appeller, der politikerne tok til fornuft og opprettholdt sykehjemsplassene.

Hva mener kommunestyrets medlemmer har endret seg?

Har vi fått færre medborgere med store sammensatte problemstillinger og helseutfordringer som krever døgnkontinuerlige, spesialiserte og kompetente tjenester?

Har det kanskje blitt færre eldre i Brønnøy?

Har de øvrige kommunale tjenester (hjemmesykepleie og øvrige hjemmebaserte tjenester) blitt rustet opp med kompetanse og høyt spesialiserte medarbeidere for å kunne ivareta behovet til de mest ressurskrevende pasientene?

Pasientene som i dag blir tildelt sykehjemsplass, er blant våre svakeste medborgere, med sammensatte behov og behov for et trygt og godt tjenestetilbud. Mener kommunestyrets medlemmer at dette muligens ikke stemmer? At det er bare tøv?

Mener kommunestyrets medlemmer at oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten har ført til at vi har ledig kapasitet og kan nedbemanne?

Helse og Omsorg i Brønnøy er allerede i omstilling. To store tunge store prosesser er satt i gang:

1. Psykisk Helsetjeneste og Rus/ Miljøtjenesten bla for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver innenfor rammen av lover og forskrifter, samt å gi et tilbud på ettermiddag/kveld samt i helger og høytider.

2. Hjemmesykepleien 2022, et prosjekt som skal møte fremtidens utfordringer sett både i lys av demografi, tilgang på fagfolk ,oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten, økonomi og målstyring.

Disse omstillingsprosessene krever mye av administrasjon, tillitsvalgte og ansatte og det er helt avgjørende å jobbe strukturert og målrettet videre , både for forsvarlige tjenestetilbud, økonomi og bruk av knappe faglige ressurser.

Sett i lys av dette, er det bare å takke kommunestyret for at dere nå har vedtatt en ny stor omstilling, denne gangen nedbemanning.

Denne vedtatte omstillingen, eller nedbemanningen vil influere sterkt på hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er i dag presset på høyt pasienttrykk, tidlige utskrivelser fra sykehus( rett hjem) høyt trykk på sykepleiere og spesialsykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Høyt trykk på avansert hjemmebehandling.

Høyt trykk på praktisk bistand (klesvask, matlaging, vasking av arbeidstøy ,fylle og tømme oppvaskmaskiner, generelt alt som skal til for at mennesker med varige nedsatte funksjonevner skal kunne bo i eget hjem)utover det som er vedtaksbasert i form av hjemmehjelp.

Til slutt:

Man ser på BA nett kommunestyret har vedtatt (enstemmig) å satse på en influencer i sommerjobb for å promotere Brønnøy kommune.

For å møte fremtidens behov for kompetanse / spesialkompetanse innenfor Helse og Omsorgssektoren må nok politikerne komme på banen med litt sterkere lut enn en influencer for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse for enhver drift av kommunale lovpålagte tjenester.

Men nå er det jo slik at våre folkevalgte er neppe så opptatte av det, nå er det nedbemanning i denne sektoren som gjelder.

Igjen: tusen takk for “hyggelig“ julehilsen!

Med ønske om en riktig god jul!

Heidi Kristin Sæthre

HTV Norsk Sykepleierforbund