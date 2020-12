Stillinger til velferdsteknologi; en historie om dårlig journalistikk, et lite strategisk budsjettforslag og en svak «dilte-etter» politisk ledelse i Brønnøy kommune.

Debatt

Det er med forundring jeg leser BA sin dekning av diskusjon om stillinger for sikre god innføring av velferdsteknologi i Brønnøy kommune: Aps finansiering forvirret kommunedirektøren. Dette synes jeg er svakt journalist-arbeid som banaliserer til det absurde en svært viktig diskusjon om svak strategisk tenkning i budsjettforslag fra administrasjon og en fullstendig fraværende «dilte-etter» politisk ledelse i Brønnøy.

Jeg lurer på om BAnett har fått med dere hva forslaget egentlig gikk ut på, og hva som gjør at det faktisk er nødvendig å prioritere dette innenfor gjeldende rammer? Hørte dere diskusjonen – forstod dere noe av den? BAs dekningen av saken minner om et populistisk blogg-innlegg uten nødvendig faglig integritet. Jeg er skuffet, for det er langt under det nivået både BA og journalisten vanligvis leverer. Så for å opplyse avisens lesere om hva det egentlig handler om så har jeg lyst til å fortelle litt om det forslaget som faktisk ble fremmet og hvorfor.

Aps forslag var følgende:

For å sikre god implementasjon av ny velferdsteknologi i helsesektoren opprettes en 100% stilling som velferdsteknologi konsulent og 50% stilling som hjelpmiddelteknolog.

Disse nye stillingene skal sikre at velferdsteknologi som kommunen i flere år har investert millionvis av penger og utallige timer i blir tatt i bruk av Helse og Pleie på en god og effektiviserende måte. Dette trengs med en stadig voksende gruppe eldre som skal sikres pleie av forholdsvis stadig færre ansatte. Helse og Pleie skal rett og slett jobbe annerledes ved hjelp av ny teknologi.

Å endre arbeidsprosesser, sikre gevinster og ønsket effekt er et stort stykke endringsarbeid for kommunen. Dette er svært dumt å ta lett på den delen av jobben – for da forsvinner gevinstene ved alt du har gjort. Dette er et stykke arbeid som krever kompetanse om helsetjenester, pleiebehov og muligheter innen velferdsteknologi. Å ikke prioritere dette er som å spare seg til fant, pisse i buksa for å holde seg varm eller rett og slett «idioti» som jeg uttrykte fra talerstolen.

I tillegg så foreslo AP å finansiere dette ved hjelp av penger fra disposisjonsfondet. Vi hadde altså finansiering i vårt prefererte forslag. Det stemte Høyre mot, og da var resten av Senterpartiet som vanlig også enige med Høyre. Det sier BA ingenting om i artikkelen. Hvorfor ikke? Blir ikke forslagsstiller like latterliggjort da eller blir det ikke like mange klikk? Nesten alle i kommunestyret var enig i at dette var en riktig prioritering av kommunens ressurser. Forskjellen var at AP og noen få andre ville finansiere dette over disposisjonsfondet.

AP forstår ikke at kommunedirektøren selv prioriterte dette innenfor egne rammer FØR han legger frem budsjettet. Spesielt fordi det er kommunedirektøren som selv forteller at dette ikke er tatt vare på nå og som løfter fare-flagget i sitt eget budsjettforslag.

AP forstår heller ikke at de som er i politisk ledelse (SP/H/FRP) selv ikke tar tak i dette på et tidligere tidspunkt, f eks i regi av driftsutvalg 1 hvor dette burde vært tema. De sitter med ordfører, varaordfører, leder i DU1 og DU2. Allikevel dukker de opp med endringsforslag i kommunestyret og er enig i mange flere som kommer fra opposisjon. Alt finansiert med sparepenger (disposisjonsfondet) som egentlig bør være satt av til fremtidige pensjonsforpliktelser.

Man kan lure på om posisjon egentlig følger med på hva det er de bestemmer. Det er ikke akkurat flust med tydelig politisk lederskap i kommunen for tiden og årets budsjettbehandling er et kroneksempel på «dilte-etter» lederskap. Etter årets budsjettbehandling er AP er enda mer bekymret for neste år, når man skal lage en plan for å spare 25 millioner på driftsbudsjettet og samtidig kanalisere mange millioner innenfor dagens ramme fra oppvekst til Helse/omsorg. Det burde kanskje vært noe BA også drøftet i sine artikler?





Siv Aglen

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Brønnøy kommunestyre