Utviklingen av Neshavna

Debatt

Vega kommune skal selge den gamle Coop-bygningen på Nes og tomta rundt den. Det er stor interesse for salget, og flere bud med ulike konsepter kommer til å ligge på de folkevalgtes bord under kommunestyrets travle førjulsmøte på fredag.

De gamle fiskerihavnene rundt Vega med sine naust og brygger utgjør i dag noen av de mest autentiske miljøene på øya. De er viktige både som historieformidlende kulturminner og som turistmål. Eksempler er Vegstein, Brandsvik, Vallsjø, Kirkøy og Nes, for å nevne noen. Bebyggelsen langs Nessundet med «syveien» og de gamle sjøhusene har en enestående atmosfære som trekker til seg mange tilreisende. Når man nå skal etablere ny virksomhet på kaiområdet, bør man sørge for at en utbygging skjer ut fra et ønske om å bevare stedets sjel og egenart.

Nessundet er allerede en travel havn, etter den massive utbyggingen av hytter for turistfiskere og tilhørende flytekaier på den andre siden av sundet. Da Vega kommune valgte å legge verdensarvsenteret på Gardsøya i stedet for å klemme det inn i det allerede tette miljøet på Nes, ble det begrunnet med at Neshavna ikke tålte flere større installasjoner. «Det er nok på Nes no», sa ordføreren i en debatt om stedsutvikling i Brønnøysunds Avis. Nå har man imidlertid muligheter til å gjenåpne miljøet mellom den gamle samvirkelagsbygningen og kaia og slik gjenopprette kontakten med havet.

Jeg håper at man tar seg tid til å diskutere hva slags utvikling man ønsker på Nes før man bestemmer seg for hva som skal skje i Neshavna. At man i premissene for utviklingen også tar hensyn til byggeskikken på stedet og den gamle kystkulturen som fremdeles er bevart her på sørsida av sundet. Og jeg håper at de som bor i grenda blir trukket med i diskusjonen om nærmiljøets framtid før det er for seint.

Inga Elisabeth Næss

