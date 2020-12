Dyrket mark er næring

Debatt

Kun 3 prosent av Norges areal er dyrket mark. Landbrukskommunen Brønnøy består av 30 km2 jordbruksareal (2018-tall). Næringen har bortimot 100 sysselsatte, i tillegg til ringvirkninger til lokale elektrikere, rørleggere, håndverkere, transportfirma, Tine, Felleskjøpet - for å nevne noen.

I ei tid der gårdene stadig øker i størrelse, er det en kjent sak at bøndene i Brønnøy og resten av landet kniver om å få leie dyrket mark. Man byr over hverandre i jordleie, kjører langt for å få tak i dyrket mark, og finner seg i 1-års kontrakter i frykt for at jorda skal leies ut til noen andre. Jordlovens paragraf 8 er klar: «Eieren av jordbruksareal har driveplikt, driveplikten kan oppfylles ved at arealet blir leid bort. Det er en forutsetning for at driveplikten er oppfylt ved bortleie, at leieavtalen er minst 10 år om gangen».

Og nettopp dette er kjernen i problemet med at dyrket jord ikke holdes i hevd. Det er svært vanskelig å få 10-års kontrakter på jordleie. Grunneiere sitter med all makt, og ingen bønder tør å kreve noe. Vassjuk jord som trenger drenering ved grøfting og nye dreneringsrør, pløying, harving og nysåing koster flere titusener i investering. Det året denne jobben gjøres kan man i beste fall få én slått. Ingen ønsker å investere så mye penger i et jordstykke man ikke er garantert å få leie neste år. Da lønner det seg desverre å drive ei dårlig jord og eventuelt kjøpe fôr fra andre. Hvis det er å få tak i.



Dette året har vi fått kjenne på en global krise, og fokuset på selvforsyning er viktigere enn noen gang. Vi kan ikke tillate at dyrket mark bygges ned. Jordlovens paragraf 9 sier: «Dyrket jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den er ikke er egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden». Vi trenger dyrkakmarka nå, og vi trenger den fremover. For en ting er sikkert: vi må ha mat i fremtiden også.

Vi ønsker Bendiksen lykke til med å finne alternativt areal. Dere gjør en kjempejobb, og vi håper vi kan enes om at det skal være plass til begge næringene i lille Brønnøy, uten at det skal gå utover noen av oss.



Kristoffer Aakerøy Moe og Margrethe Aakerøy Moe

Kommunestyrerepresentanter for Senterpartiet

Driftsutvalget stemte ned rådmannens innstilling om Bendiksen-tomt Rådmannen gikk inn for å tillate fradeling, men det endte med enstemmig nei da driftsutvalg II behandlet saken om fradeling av landbruksareal til bruk for Bendiksen Entreprenør.