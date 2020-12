Satsning, gründervirksomhet, næringspolitikk, kommune og fylke

Debatt

Jeg føler nå at tiden er inne for å dele noen tanker og ord. Jeg har tidligere vært forsiktig med å dele slikt, blant annet i frykt for å bli stemplet, plassert i en bås eller at jeg og mine bedrifter skulle få uheldige konsekvenser eller «sanksjoner» fra forskjellige samfunnslag og ikke minst etater.

Jeg har i mange år gått litt stille i dørene og samtidig forsøkt å navigere på den smale sti. Jeg har innrettet meg og driften etter de mange lover og regler. Men, jeg har også måttet innrette meg etter mye synsing og variert tolkning av både tiltak og våre behov. I tillegg har jeg måttet innrette meg etter miljø og folk rundt oss, men det er også på sin plass når vi driver i en slik bransje.

Når det gjelder folk rundt oss, så er det like mange meninger og hensyn som det er folk. De fleste er fornuftige, mens andre igjen aldri blir fornøyd og har antagelig ikke lyst til å være fornøyd. Sånn er det bare.

Jeg begynner nå å bli rimelig lei av å unnskylde meg for at vi prøver å drive næring. Unnskyld for at vi sinker trafikkavviklingen, unnskyld for at vi støyer, unnskyld for at vi må lagre noen masser, unnskyld for at vi trenger areal, unnskyld for at vi ønsker å utvide våre kontorer og verksted, unnskyld for at vi prøver å etablere et boligfelt, unnskyld for at vi ønsker å sanere gammelt og bygge nytt, unnskyld for at vi prøver å føre fram infrastuktur i ditt område.

Denne unnskyldningen går til både private rundt oss, men kanskje aller mest byråkrater, politikere, utvalg, offentlige ledere og saksbehandlere som har noe å si og som til stadighet også føler for å synse om våre behov og prosjekter.

Jeg er lei av å gå med lua i hånda og krummet nakke for å kanskje få litt medhold og drahjelp i flere sammenhenger. Et eksempel er søknad om erverv av næringstomt. Her må man altså sende inn en velbegrunnet søknad med div orientering, dokumentert behov og redegjørelser for drift og planer. Her er man da i en konkurranse med flere søkere. Hvis kommunen finner deg verdig, så er du da heldig å få kjøpt en tomt, eller kanskje deler av en tomt. Du kan trolig oppleve at du blir tildelt et mindre areal en du ønsker, da kommunen synes du ikke har så stort behov som du selv beskriver.

På de siste 9-10 år, så har vi alikevel bygd opp en solid bedrift. Vi har etablert 35 faste arbeidsplasser. Vi har bygd opp bred kompetanse og overtatt tjenester og oppdrag utenbys og utfører nå dette med utgangspunkt fra vår base i Brønnøysund.

Vi har i denne perioden omsatt for over 200 millioner og bidratt med en anseelig sum skattekroner. Ut over dette har vi sponset lag og foreninger i samtlige år. Bare i 2020 har vi sponset ut rundt 160.000,- til barn, unge, turområder og arrangementer i vårt nærmiljø.

Nå, etter et lite tiår har vi fortsatt arealproblemet. Vi trenger areal, men ingen vil la oss få etablere dette. Det er en liste som er lengre enn lang når det kommer til motargument for vår type etablering. Dyrkbar (udyrkbar?) jord, sjeldne vekster og kratt. Sprengning og endring av terreng, turløper, forandring av vindretting, støy, støv, trafikk, høyspentlinjer, visuell forurensing, reintråkk, myrull, adkomst etc etc.

Hvis det er så stor manko på landbruksareal, hvorfor kjører vi til stadighet forbi arealer som ikke blir skjøttet? Arealer som gror ned av småbjørk og selje? Hvorfor får vi sjelden eller aldri forespørsler om drenering og grøfting av jorder?

Selv om bedriften er en solid, betydelig aktør og bidragsyter på Helgeland og ikke minst lokalt, så føler jeg - som 37 år gammel gründer og bedriftsleder - at jeg må unnskylde vår eksistens, vår satsning, våre behov og vårt ønske om å kunne drive butikk i denne delen av landet.

Skal det være sånn? Skal jeg rett og slett skjemmes?

Vi trenger en kommune og et fylke som er imøtekommende og løsningsorientert. Vi trenger at man blir møtt med initiativ og tilrettelegging. Hva kan vi gjøre for deg? Hva trenger du? Skal vi sette deg i kontakt med noen? Jeg kan hjelpe deg med dette. Hvis du gjør sånn, så kan vi osv osv. Vi trenger også et folk som heier frem gode løsninger og verdiskapning. Et folk som ser den store sammenhengen, sammenhengen som ligger litt lengre frem enn sin egen nesetipp.

Det er mange kommende gründere, småbedrifter med flere som ønsker å satse. Skal disse bli møtt med mye av det jeg og andre bedriftsledere har blitt møtt med gjennom årene, så kan vi se langt etter økt bosetting, økt skatteinngang, bolyst og hjemflytting. Jeg kjenner til flere bedrifter i kommunen, som rett og slett har avviklet driften i kampen mot byråkrati og det offentlige. Bedrifter proppfulle av kompetanse og erfaring. Hvem tjener på dette? Myrulla? Byråkraten?

Næringspolitikk, saksbehandling, holdninger og evnen til å tenke litt lengre fremover må rett og slett endres betraktelig. Dette kan rett og slett ikke holde på sånn lenger.

Vi blir akterutseilt.

På tampen av dette vil jeg bare si: Jeg har valgt min levevei selv. Jeg har valgt oppturene og nedturene. Jeg har valgt ansvaret og byrden jeg bærer med dette. Jeg er stolt over det som mine trofaste ansatte og samarbeidspartnere har bygd opp sammen med meg.

Samtidig må det være lov å kunne ønske litt smidighet og drahjelp fra det offentlige innimellom.

«Kom arbeidslyst, her skal du motstand finne»

Vidar Bendiksen

