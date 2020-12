Flytting av Vevelstad frivilligsentral til bankbygget

Debatt

Innledningsvis vil jeg berømme alt som blir utført av sentralen. Frivillig arbeid utføres daglig i stort omfang. Gjøremålene blir fler og fler ettersom tiden går, og plassbehovet er voksende. Det har over lang tid vært fokusert på flytting til et bedre sted for sentralen, men lite skjer. Undertegnede vil derfor fremme forslag til uttalelse vedrørende flytting av sentralen. Dette vil skje i eldrerådets første møte over nyttår.

I disse tider som det snakkes om sparing og nedskjæringer i forbindelse med budsjettarbeid kan det spares mye ved å flytte sentralen til bankbygget. Vedlikeholdsarbeid som er nødvendig kan sentralen utføre selv. Bygget kan også gi plass for ungdomsklubbaktiviteter, samlokalisering. Videre kan sentralen fungere som "venterom" for pasienter/besøkende hos legen, likeså oppholdssted for ventende på ferje, buss, mobil-taxien o.l. Kanskje enkel servering av kaffe?

Stedet vil bli bedre og lettere tilgjengelig enn tilfellet er per nå.

Tillater meg å drive noe lovlig lobbyvirksomhet inntil forslaget oversendes kommunen.

Johan M. Vevelstad

Nestleder

Eldrerådet