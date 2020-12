Debatt

Vi skal alle sammen være med på sosial dugnad. Vi skal passe på oss selv, og vi skal passe på de rundt oss. I mitt personlige tilfelle innebærer det at jeg ikke får besøke eller klemme min veldig syke far. Jeg kjenner sterkt på behovet etter fysisk kontakt. Noe så enkelt som en klem. Det er noe de aller fleste mennesker behøver, og min far kunne virkelig trengt det nå.

Vi opplever for første gang i denne generasjonen at vi får satt retningslinjer om hvordan vi skal leve. Vi skal være en del av den sosiale dugnaden som så ofte blir snakket om når man hører på de som leder oss. Sosial dugnad. Alle må bidra og gjøre sitt. Og her sitter jeg som en av lederne i en facebookgruppe med 11.000 medlemmer. En gruppe som er opprettet for å veilede selvstendig næringsdrivende gjennom skogen NAV og kårånas. Ja, jeg kaller det det fordi jeg er drittlei av hele opplegget. Vi tar av så mye av telefontrafikken til NAV, at vi både kan konsulentfakturere og bli bedt på julebord.

Men jeg har et poeng med dette. Et vesentlig et. Sosial dugnad. Det snakkes om som at det skal gjelde alle. Det gjør ikke det. Ære være alle helsearbeidere både i 2020 og alltid. Men man kan ikke stå som folkevalgt og statsansatt å snakke om sosial dugnad, med mindre det gjelder alle. Og er det en gruppe som ikke har blitt nevnt eller regulert i denne sosiale dugnaden, så er det inkassobyrå. Påslag på påslag, selv om man ringer med lua i hånden og forklarer at ingen penger inn, blir ingen penger ut. I skrivende stund betalte jeg et krav på 12.500 kr for noe som opprinnelig var 6.000kr i påvente av innbetaling hos meg. Det tok ikke lang tid før regningen var dobbel heller. Og kan ikke tenke meg et sekund at jeg er den eneste kulturarbeideren som opplever dette. Ei heller alle andre som har blitt permitert, eller har mistet jobben pga kårånas. Dette må adresseres i det som så pent blir omtalt som sosial dugnad. Folk sliter, og det ene firmaet etter det andre går dukken mens det sjongleres i regningsbunken. Livsverk, lidenskap og ære forsvinner i dragsuget av pandemien fordi sosial dugnad og unntakstilstand ikke gjelder alle. Hvorfor blir ikke dette nevnt eller regulert?

Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

-Arnulf Øverland

Hanne Pernille Andersen

Vega