Best i Nordland ved å kutte 7 millioner i budsjettet?

Debatt

Sømna kommune skal kutte 6,9 millioner i oppvekstsektoren. Dette vil medføre dramatiske konsekvenser med direkte innvirkning på barn og unge. Oppvekstvilkårene vil bli svekket, og kuttene harmonerer dårlig med en rekke mål som er vedtatt i Sømna og på Sør-Helgeland, blant annet:

Skolene på Sør- Helgeland skal bli best i Nordland.

Grunnskolepoengene skal opp med 5 poeng på 5 år.

Skolene skal ha gode resultat etter 4. årstrinn.

Andelen spesialundervisning skal reduseres med 1/3 i løpet av prosjektperioden.

Dette er ambisiøse mål, og i utgangspunktet selvmotsigende. Bedre resultater med færre ressurser? Det virker naivt, spesielt med tanke på at det allerede eksisterer en rekke satsinger innad i Sømnaskolen: Vi er helsefremmende, dysleksivennlig, trafikksikker og en «språkkommune» (nasjonalt prosjekt i regi av Udir). Alt dette krever også ressurser.

6,9 millioner kroner betyr tre færre lærere i skolen, tre færre assistenter/fagarbeidere i skolen, 70 prosent mindre merkantil ressurs i skolen, mindre IKT-ressurs i skolen og et betydelig svekket tilbud i skolekantina. Kuttene vil nødvendigvis også medføre dårligere skolemiljø og påvirke negativt den positive trenden vi har på resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelser.

Den foreslåtte innsparingen vil selvsagt føre til større klasser, og flere lærere vil bli stående alene i klasserommet. I tillegg vil flere elever bli overlatt til seg selv mens læreren har nødvendige samtaler etter konflikter mellom elever. Det betyr også mindre tid til opplæring i verktøy elevene har rett til å bruke, eksempelvis LingDys (verktøy for dyslektikere). Videre kan vi nevne mindre tid til inspeksjon, forebygging mot mobbing og utenforskap, og mindre til skoleutvikling. Sannsynligvis vil vi alle falle tilbake gammeldags, tradisjonell undervisning og mindre grad av utforskning og elevaktivitet, noe som er tydelige mål i den nye læreplanen. Den alvorligste konsekvensen vil likevel være mindre trygghet for elever i hverdagen, og at færre vil bli sett!

Videre vil rektor vil måtte bruke mer tid til administrative oppgaver som ikke inngår stillingsinstruksen: hente ting fra arkiv, leite fram førstehjelpsutstyr, svare på telefoner, administrere post osv. Det betyr mindre tid til å planlegge pedagogisk utviklingsarbeid og mindre tid til å følge opp elevsaker. Klarer vi da i det hele tatt å få noen til å stå i den stillingen? Hvem vil være en rektor uten reelt handlingsrom? Konsekvensene er åpenbare for dem som har en fot innenfor skolen, men tydeligvis ikke for alle!

På vegne av alle lærerne ved Vik skole,

Simen Garaas og Signe Wågan Rørmark

Utdanningsforbundet, Vik skole