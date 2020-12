Helgeland tingrett - Hva som må forventes

Debatt

Som ledd i en budsjetthestehandel synes det nå å være lagt opp til at:

De tre nåværende tingrettene på Helgeland legges nå ned og erstattes av en ny domstol med fire rettssteder innenfor samme rettskrets. Alle rettsstedene skal være sidestilte, intet hovedkontor utpekes. Enheten skal ledes av en ny sorenskriver med kontorsted på det rettsstedet vedkommende måtte ønske. Samtlige bemannede dommerkontor skal fortsatt bestå. Nedleggelse av rettssteder må alltid godkjennes av Stortinget.

Fra stortingsflertallets side forsøkes dette fremstilt som god distriktspolitikk i form av en struktur som sikrer fortsatt tilstedeværelse av lokale domstoler og kompetansekrevende offentlige arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Sorenskriveren i Rana presenterer det for egen del som en seier for «Helgelandsmodellen». Ingen av delene er dessverre riktig. Riktignok synes det i praksis å ligge an til at sorenskriveren i Rana fortsetter som felles sorenskriver for hele regionen. Sånn sett er jo dette kanskje en seier, i hvert fall for ham og Rana-samfunnet. Denne modellen går likevel mye lengre enn ordningen med felles ledelse for flere domstoler. Realiteten er at mange distriktsdomstoler faktisk opphører å eksistere.

For de som over år har fulgt med i timen er det nå duket for et neste skritt i en utvikling som Stortinget tidligere har kjempet imot. Dette innebærer et foreløpig siste steg i oppfyllelsen av Domstoladministrasjonens ønske om stadig mer sentralisering av domstolene. Domstoladministrasjonens langsiktige strategi for å oppnå sitt mål har i praksis hittil vært:

Ta bort /sentraliser deler av arbeidsoppgavene ved domstolene. Innfør saksbehandlingsregler, tekniske løsninger og spesialiseringskrav som vanskelig kan gjennomføres ved små domstoler Hold domstollederstillinger vakant når ledighet oppstår. Etabler midlertidige (og etter hvert faste) ordninger med felles leder for flere domstoler. Reduser budsjettrammene slik at ledige stillinger må holdes vakante. Opprett ambulerende dommerstillinger felles for flere domstoler. Kostnadsbegrunnet sløyfing av rettsmøter ved de minste rettsstedene. Vis til redusert antall søkere til dommerstillinger ved de minste rettsstedene. Vis til ustabilitet og mindre kompetent bemanning ved de minste domstolene.

Det neste som allerede enkelte steder er skjedd og som etter hvert naturlig også vil skje andre steder, også på Helgeland, er at det vil bli fremmet nye forslag om nedbemanning og etter hvert nedleggelse også av flere rettssteder. Ingen skal være i tvil om at dette faktisk vil komme.

Min påstand er at det i denne hestehandelen faktisk er stortingsflertallet som har latt seg bondefange. Eller enda verre – man har ikke våget å ta den politiske belastningen ved å treffe et klart vedtak i tråd med Domstolkommisjonens anbefaling. Uansett frykter jeg at det etter dette ikke lenger vil være mulig for Stortinget å sikre tilstrekkelig klare rettslige og økonomiske rammer for et fremtidsrettet godt domstolstilbud også i Distrikts-Norge.

Roald Tørrissen

Sorenskriver i Brønnøy 1994 – 2017

