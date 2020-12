Bjønnbørsene i Velfjord

Debatt

Steinar Sandvik har i BA den 1.12 et innlegg der han etterlyser tegn til framdrift i arbeidet med å få fullført serien med bygdebøker for Brønnøy kommune.

Her har det - som kjent, stoppa opp når en skulle ta fatt på gamle Velfjord kommune.

Årsak er, som vanlig, pengemangel i Brønnøy. Kanskje hadde vi hatt bedre økonomi dersom ikke kommunen de siste årene hadde rota seg bort i et mareritt av en serie med ubrukbare rådmenn.

Saka som Steinar Sandvik tar opp er i alle fall på sin plass, og tittelen på innlegget hans er vel satt litt på spissen - og humoristisk ment. Det er neppe grobunn i Velfjord for å starte en lokal oppstand med gamle bjønnbørser - for å få fart på bygdebokarbeidet igjen.

Tvert i mot så har vel velfjordingene et historisk rykte på seg for å være ekstremt ikke-voldelige og antimilitaristiske. Da "den kalde krigen" var på sitt verste på 1950- og 60-tallet bidro unge velfjordinger til at den norske overvåkingstjenesten, lokalt og sentralt, kunne opprette en rekke nye arbeidsplasser for å holde styr på på folket her, som var så unormalt og mistenkelig fredelige.

Sjøl sognepresten i bygda var med i denne ukristelige geriljaen av pasifister.

Dette temaet er nærmere utdypa av Arnold Forbergskog i ei av Årbøkene til Velfjord historielag, og av Åsmund Granås i boka om Velfjord kommune og arbeiderbevegelsen i Velfjord.

Det er for øvrig fantastisk at det blir gjort så mye godt lokalhistorisk arbeid på dugnad, som årboka "Fra fjord til fjell" og boka til Åsmund Granås representerer.

Brønnøy kommune kan være stolt og takknemlig for at det stadig er stor historisk interesse og aktivitet i Velfjordområdet, til tross for manglende framdrift i bygdebokarbeidet.

Vi bør vel også gi en stor honnør til nabokommunene, Sømna og Bindal, for at de allerede har levert bind av sine bygdebøker med gardshistorie for Hongset og Tosenområdet, som i 1964 gikk over til Brønnøy kommune.

Disse bygdene blir nå av de fleste betraktet som en del av Velfjordområdet - og har altså fått bygdebokhistorien på plass.

Det er jo bra å ha greie naboer, så får vi håpe at også Brønnøy kommune stiller opp etter hvert.

Vennlig hilsen

Steinar Hansen