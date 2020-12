Åpent brev til ledere i de politiske partiene i Nordland

Debatt

Vi forfatter dette brevet i forbindelse med den kommende avgjørelsen på Fylkestinget om struktur- og studietilbudet ved Brønnøysund videregående skole.

Skolen har de tre siste årene blitt fratatt 3 av 9 studietilbud, og nå forsvinner nok et tilbud etter forslag fra fylkesrådet. Dette begrunnes med økonomi og den såkalte regionaliseringen.

Vi som elever på Sør-Helgeland mener denne regionaliseringen av tilbud overhodet ikke tar høyde for at vi, sett i forhold til geografi og kommunikasjon, kan flytte på hybel for å få de tilbudene vi ønsker. Skolene i Alstahaug, Vefsn og Rana har dagpendlemulighet, mens vi i flere tilfeller ikke en gang har mulighet til å ukependle til disse skolene.

Tall fra SSB viser at elevtallet er stabilt de neste ti årene på Sør-Helgeland som region. Dette i motsetning til hva elevgrunnlaget viser for resten av Helgeland.

Vi siterer fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen i Brønnøysunds Avis 18.11.2020. «Vårt mål er at flest mulig skal få tilbud om videregående opplæring av god faglig kvalitet nær der de bor. Vi etterstreber å ha et tilbud i nærheten av elevene så langt det lar seg gjøre».

Dette tilbudet får ikke vi! Om den ytterligere nedleggelsen gjennom argumentasjoner om økonomi og regionalisering gjennomføres, er vi redd de negative konsekvensene på sikt vil bli omfattende å umulige å snu. Vi nevner blant annet; ungdom som flytter og ikke kommer hjem igjen, bolyst, manglende tilflytting og et lokalt næringsliv som ikke får rekruttert den arbeidskraften de har behov for. Er dette samfunnsøkonomisk forsvarlig?

Vi vil beholde både TIP, Bygg- og anleggsfag, i tillegg til at Restaurant- og matfag gjenopprettes ved Brønnøysund videregående skole!

Vi krever svar på følgende spørsmål: Kan du som partileder stå inne for forslaget om å legge ned Bygg- og anleggsfag og ikke gjenopprette Restaurant- og matfag ved Brønnøysund videregående skole?

Med hilsen





Eric Kaspersen

Elevrådsleder

Brønnøysund videregående skole





Therese Nøstvik

Lærlingerepresentant Sør-Helgeland





Milla Snapa

Elevrådsleder Salhus Skole





Jonas F. Akselberg

Elevrådsleder Hilstad barne- og ungdomsskole





Sondre E. Utvik

Elevrådsleder Brønnøysund barne- og ungdomsskole





Tomine Løbeck-Martiniussen

Elevrådsleder Vega barne- og ungdomsskole





Andrine K.

Elevrådsleder Vevelstad Sentralskole





Nina L. Pettersen

Elevrådsleder Terråk Skole





Sindre Nygård

Elevrådsleder Vik Skole