Arbeiderpartiet – nok en gang kommer de seilende etter

Debatt

Høyre i regjering har virkelig satt fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet. Til sammen har regjeringen bevilget ca 1,3 milliarder kroner til å støtte bredbåndsutbygging siden 2014. Internasjonale rangeringer viser at Norge ligger svært langt fremme når det gjelder tilbud og bruk av bredbånd og internett. Og med vårt langstrakte og geografisk krevende land, så skulle det bare mangle at vi satset sterkt på bredbåndsutbyggingen. For det er ikke tvil om at både næringslivet og vi som bor i Nordland, enten det er i Bodø, Brønnøysund eller Eidsfjord og andre steder, er like mye avhengig av god nettilgang. Både til kommunikasjon personer i mellom og for å drifte næringsliv.

Jeg mener at noe av det viktigste for oss i Nordland er å ha gode samferdselsløsninger, og da inngår også nettilgang. Derfor er jeg glad for at Høyre har vist dette gjennom disse årene. Ikke svulstige løfter, men konkret politikk. Vi lovte ei historisk satsing på samferdsel i Nordland – vi har levert, og kommer til å fortsette med det. Samferdselsbudsjettet er nesten doblet siden vi overtok regjeringskontorene. (Fra 43 mrd i 2013 til 80 milliarder i 2020)

Regjeringen satte i 2016 et mål om at 90 prosent av norske husstander skulle få tilbud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s). Pr. 1. halvår 2020 har 89 prosent av husstandene dette. I 2013 hadde bare 63 prosent av husstandene tilbud om høyhastighets bredbånd. I følge Nkoms dekningsundersøkelse har nå nesten alle (99;98%) av landets husstander tilbud om grunnleggende dekning på 10 Mbit/s.

Det er gledelig å se at utviklingen har vært spesielt god i spredtbygde strøk. I 2013 hadde 11 prosent av husstandene i spredtbygde strøk tilbud om fiberbredbånd. I 2020 er dette økt til 55 prosent, etter en økning på hele 10 prosent det siste året.

Når Ap og Bjørnar Skjæran nå skryter av Arbeiderpartiets lovnader til bredbåndsatsing, så har vi hørt lovnadene før, men de klarte ikke vise det gjennom sine år i regjeringskontorene. Høyre i regjering har allerede levert på det Arbeiderpartiet nå kommer med.

Men det vi med sikkerhet vet er at alle løftene til Arbeiderpartiet har en pris – en pris som våre familieeide bedrifter må betale gjennom økt formuesskatt.

Margunn Ebbesen

Stortingspolitiker

Nordland Høyre