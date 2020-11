Endelig har Brønnøy kommune fått en erfaringskonsulent på plass

Debatt

Som bruker av kommunale tjenester gjennom flere år så har jeg kjent på savnet og behovet av ett annet menneske som er i stand til å gjenkjenne mine utfordringer fordi mennesket har vært der selv.

Problemet og utfordringen min med bruk av kommunale tjenester er at jeg kun har møtt personer med faglig kompetanse, der e har følt på at de ikke har forutsetninger til at forstå min situasjon fult ut, fordi de ikke har vært der selv, noe som er forståelig.

Gjenkjennelse ser jeg på som nødvendig for at jeg som bruker skal kunne få best mulig hjelp og støtte på min vei videre.

I høst gikk avisen ut med at det var ansatt en erfaringskonsulent i kommunen, noe som jeg ser på som nødvendig og livsviktig for brukene sin del, nettopp fordi hun selv har gått i mange av våre sko.

Før hun ble ansatt har hun vist hva som er viktig for henne - livssituasjonen for brukerne av Rop-tjenesten.

Endelig er det noen som tørr å sette Brønnøy kommune og politikerne på plass gjennom å utfordre politikerne angående nåværende russituasjon i Brønnøysund, (politikerdebatten på Kred 4/9-2019), hun sto alene og arrangerte Brønnøysunds første ruskonferanse, der kinolokalet var fylt til randen, der det også sto folk på venteliste for å få delta.

Hun valgte å gå ut i avisen med historien sin med bevisstheten om at hun kunne risikere å bli sett ned på og stigmatisert, hun gjorde det likevel, for å vise oss brukere at det finnes håp i forhold til å kunne få et bedre liv.

Hun har tatt mange harde kamper med politikere og systemet ellers for oss, og uansett utfall så opplever jeg at hun står fjellstøtt.

Jeg vet at hun er med på å lette hverdagen til mange, hun gir å gir av seg selv, og hennes erfaring gir oss motivasjon, håp og styrke.

Jeg ønsker å takke Brønnøy kommune for motet de har vist ved å ansatte en uredd og fritt talende erfaringskonsulent , jeg tror dere gjorde et klokt valg med denne ansettelsen.

Så vil jeg takke deg, Ija Nilsen, for ditt mot og engasjement .

En takknemlig innbygger i Brønnøy kommune