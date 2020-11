Hvor er ordfører og næringssjef?

Debatt

Hotell- og restaurantbransjen ligger med brukket rygg pga. korona, sviktende booking og gjester i restauranter i byen gjør at bransjen blør.

Offshoretrafikken er ett av det viktigste grunnlaget for at vi skal overleve. Når vi da får vite at ConocoPhillips flyr ut til riggen Leiv Eriksson fra Kristiansund lurer jeg på hvor ordfører og næringssjef er? Jeg trodde at et stortingsvedtak som er gjort angående utflygingsbaser ikke bare kan hoppes bukk over. Her må noen gripe inn før flere selskaper også finner ut at det er bare å flytte dit det passer dem.

Nå opplever vi igjen permitteringer pga. stoda i bransjen. I en kommune der vi opplever sviktende innbyggertall er arbeidsplasser det viktigste vi kan tilby, og ikke avvikle. Offshoren i Brønnøysund gir store ringvirkninger til flere bransjer også, så det er mange arbeidsplasser og inntekt til kommunen som ikke har den beste økonomi. Hvorfor har ikke dette blitt reagert på? Vi må være frempå i slike saker. Håper virkelig dette tas tak i av ordfører og næringssjef nå!

Ann Kristin Sletvold

Hovedtillitsvalgt

Thon Hotel Brønnøysund