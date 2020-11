Debatt

Tenk deg en sommer,

varm, herlig lang,

og etter denne er du klar for ny skolegang.

Tenk deg du er 15 år og er klar til å starte på videregående skole til høsten

Valgmulighetene ligger foran deg,

men hvor? sier den plagsomme røsten.

Jeg har brukt tiden og tenkt lenge og vel. Hva vil jeg bli?

Noe innen salg, teknikk, mat, håndverk, helse eller annet?

Har jeg valgene her , eller må jeg gå videregående en annen plass i landet?

Klarer jeg hybelstell, økonomi, hverdag og lekser?

Hva tenker mor, hva tenker far?

Er det ok for dem at jeg drar?

Ja klart jeg kan klare det enkelt, ålreit.

jeg kan vel ta ansvar og oppføre meg streit,

eller er det kanskje ikke riktig så greit?

Kanskje jeg heller bør bo her jeg bor? Jeg vil jo være nær min søster og bror.

Det er ikke alt jeg kan mestre så klart,

å sitte alene på hybel vil nok bli fryktelig rart, - og kanskje ikke særlig smart.

Hva er viktig for meg her i livet? Familie, utdanning, venner?

Å følge mine interesser,

eller være i omgivelser jeg kjenner?

Konsekvensen av mitt utdanningsvalg,

vil den være viktig?

Hvordan kan jeg sikre meg at jeg gjør dette riktig?

Jeg ønsker en sjanse til å søke den utdanninga jeg helst vil ha

og muligheten til å bo nær hjemmet der og da.

Hvorfor kan ikke min fylkeskommune gi meg det jeg trenger?

Hvorfor er det slik at dette skal handle om penger?

Beate Gjessing