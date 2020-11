Kommunene skal ha makt over vindkraften

Debatt

Høyre, Venstre, KrF og FrP sikrer flertall for å gi kommunene makt over vindkraft. Nå skal planleggingsprosessen for vindkraft på land inn i plan- og bygningsloven.

Debatten rundt vindkraft på land har skapt stor engasjement over hele landet, både her i Nordland og kanskje spesielt på Helgeland. Nasjonalt har folk og interesseorganisasjoner skrevet inn og gitt politikerne tydelige bestillinger.

Høyre, med Frp, Venstre og Krf har lyttet, nå sikrer vi flertall for strengere regler som ivaretar natur, miljø og naboer. Dette innebærer et flertall for at planleggingsprosessen for vindkraftutbygging flyttes inn i plan- og bygningsloven og et tydeligere regelverk for å sikre lokal forankring.

Dette betyr enkelt forklart:

* Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg.

* Tidsrammen strammes inn: Et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.

* Mulighetene for endringer underveis skjerpes inn. Dermed vil endelig resultat i større grad enn i dag gjenspeile den opprinnelige søknaden.

Med disse grepene sikrer Høyre, Venstre, KrF og Frp at det er kommunene og lokalsamfunnene som får siste ord i alle fremtidige vindkraftsaker. Forhåpentligvis betyr det mindre konflikt og mer forutsigbarhet, for både kommuner, naboer, bransjen, naturen og miljøet - i en sak som forståelig nok har vekket store følelser landet rundt.

Margunn Ebbesen,

Stortingspolitiker

Høyre