Hvem skal gi våre gjester mat og matopplevelser i fremtiden?

Debatt

Nordland som reiselivsmål er satt på kartet. Det er spyttet inn enorme summer og egeninnsats på å bygge en robust, bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv på Helgeland, Nordland og i hele Nord-Norge.

Næringslivet, Reiselivet, Innovasjon Norge, Nordland fylke og kommunene er enige. Reiselivet er en av de store næringene for fremtiden. Det er dette vi her i Nord skal leve av i fremtiden. Vi har alle de gode forutsetningene. Vi har det beste av det verden kan by på: Naturen, kulturen, råvarene, mattradisjonene, folkelynne og nok av plass. Det satses og utbygges. Det bygges for fremtiden!

Turiststrømmen sommeren 2020 er en forsmak av det som er i vente for Nordland! Aldri har det vel vært større økning for serveringsbransjen som det var i disse sommermånedene. Det gir tro for fremtiden.

For fastboende er vi en møteplass og et sted for å senke skuldrene. Vi er en inspirasjon for det som lages på tusener av kjøkken i hjemmene rundt omkring. Sosiale møteplasser med god mat og gode opplevelser trenger vi. Våre institusjoner og våre gamle fortjener og har krav på fagfolk som har kunnskap.

Men!! Det som dere nå står på stupet for å avgjøre kan rasere hele næringen! Deres valg er totalt avgjørende for fremtiden! Å legge ned restaurant- og matfaglinjer basert på tallene fra fortiden er ikke å være fremoverlent og satse sammen med det som skjer i næringen generelt. Hvem skal gi våre gjester mat i fremtiden. Hvem skal stå rakrygget og stolt å fortelle om våre lokale råvarer? Hvem skal tilberede disse rettene? Hvem skal fortelle de gode lokale historiene? Skal Nordland med de beste forutsetninger, bli kjent for dårlig mat, utenlands arbeidskraft og stengte dører. Det kan fort bli fremtiden.

Vi trenger lokale skoler, lokal forankring, lokal kunnskap og lokal stolthet. Vi trenger lokale lærlinger. Og ungdommene trenger oss!

Vi driver som tredje generasjon Hildurs Urterarium i Brønnøysund. De siste årene har tre lærlinger (alle lokale ungdommer) gjennomført og bestått sine fagprøver hos oss med glans. I tillegg har vi lærlinger fra andre bedrifter i regionen inne til spesialoppgaver som de ikke får andre plasser. Vi har stadig utplasseringselever fra restaurant og matfag her i Brønnøysund som gjør det lett for oss å bli kjent med fremtidige lærlinger. Disse utplasseringene er avgjørende for oss om vi skal ta inn lærlinger eller ikke. Vi har underskrevet lærlingegarantien fra fylket med tro og håp for at det fortsatt skal finnes lokale lærlinger å ta av.

Ikke spar Nordland til fant! Opprust heller for fremtiden.

Mvh

Aina Solbakken

Daglig leder for Hildurs Urterarium