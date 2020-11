Vi må bli flere nordlendinger

Debatt

Enkelte kommer med dystre spådommer om distriktene og Nordlands framtid. Vi bor i et fylke med mange muligheter, men la oss være ærlige; også noen store utfordringer. En av de største utfordringene som må løses er hvordan beholder vi de unge i Nordland? Hvordan henter vi tilbake de som har flyttet ut? Og hvordan frister vi andre unge som ikke har vokst opp i nord til å komme hit? Når jeg spør venner hvorfor de har etablert seg andre steder enn Nordland svarer mange at det er fordi de ble sammen med noen derifra. Dette er en utfordring som jeg dessverre ikke har noe løsning på. Det eneste jeg er helt sikker på er at et kjæresteforbud ikke vil funke. Så jeg har ikke alle svarene, men jeg har noen tanker basert på egne erfaringer.

Selv har jeg vokst opp i by og på land. Fram til jeg var 16 år bodde jeg på fantastiske Kjerringøy. Et lite, men tett og trygt lokalsamfunn med kun 350 innbyggere. I min klasse var vi tre elever, dermed måtte tre til fire klasser ha undervisning sammen av praktiske hensyn. Fotballaget hadde alderssprik og besto av jenter og gutter. Som ungdom på bygda fikk man tidlig erfaring med alt fra fiske, landbruk, natur og råning. Altså en fantastisk oppvekst, men allerede som 16-åring måtte jeg flytte til «storbyen» Bodø for å gå på videregående. Dette var spennende, men også en stor utfordring. Ikke alle taklet denne overgangen. Det å skulle stå opp selv, lage mat selv og ta ansvaret for alt av skolearbeid selv krever noe av en 16-åring. Jeg klarte det og ble mer selvstendig i en ung alder, men det var en periode fraværet var altfor høyt. Takken for at det gikk bra ligger nok hos en i miljøtjenesten på Bodin VGS som sa at jeg «skulle få juling om æ ikke kom mæ på skola om morran». Jeg må understreke at dette ble sagt med mye omsorg, en pedagogisk tilnærming og en troverdighet som fikk meg opp om morgenen.

Første erfaring: tett oppfølging av alle elever og spesielt borteboere som står i fare for å falle utenfor er avgjørende. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående er vanskelig, spesielt når man må flytte hjemmefra som 16-åring. Frafallet har blitt redusert, men vi har fortsatt en vei å gå, for vi har ingen å miste. Kommer flere unge seg gjennom videregående vil inngangen i arbeidslivet bli bedre for dem, næringslivet får den kompetansen som trengs og Nordland kan skape flere jobber.

Etter tre flotte år på videregående ble jeg kalt inn i forsvaret. Ett år i Garden gav meg en smak av det å bo i Oslo, men heldigvis hadde Nord Universitet det utdanningstilbudet jeg ønsket meg, som gjorde at jeg startet studiene mine i Bodø. Da kunne jeg både kombinere journalistisk utdanning med lokalpolitikk i Bodø bystyre.

Andre erfaring: vi må ha utdanningstilbud i nord som frister og som svarer på våre behov. I tillegg må vi legge bedre til rette for at folk kan ta utdanningen desentralisert og få kompetansepåfyll mens de står i jobb. Derfor burde tilbud som Nesna satses på.

Sommeren 2018 skjedde det som ikke skulle skje. Jeg fikk meg en jobb i Oslo, som kun eksisterte der. Jeg flyttet fra Nordland, men kun midlertidig. Det er på mange måter uunngåelig at noen flytter ut, siden noen arbeidsplasser ikke ligger i vårt fylke. Jeg dro til Oslo for å jobbe med politikk. Som rådgiver i Aps stortingsgruppe har jeg lært mye, fått kontakter og framsnakket Nord-Norge ved alle anledninger.

Tredje erfaring: å reise ut for å lære noe nytt er positivt. Når man også kommer hjem igjen og bruker det man har lært til å styrke Nordland løfter vi oss. Jeg gleder meg til å flytte hjem. I Nordland kan vi skape gode jobber som gjør at unge blir her, henter unge hjem igjen og tiltrekker seg unge fra hele landet. Vi har næringer med stort potensial for vekst og de neste årene har vi spennende prosjekter som Europeisk Kulturhovedstad og VM i alpint som vil vise unge at det er i nord det skjer.

En god utdanning, spennende arbeidsplasser og ambisiøse prosjekter som løfter hele landsdelen er viktige deler av løsningen for å bli flere nordlendinger. Om det ikke funker får vi vurdere et kjæresteforbud for nordlendinger utenfor fylket på nytt.

Øystein Mathisen

Innstilt tredjekandidat for Nordland Arbeiderparti