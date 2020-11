Fritidsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier

Debatt

Barn som lever i familier med lav inntekt er et økende problem i Norge og i Brønnøy kommune. I folkehelseoversikten for 2019 ligger Brønnøy betydelig dårligere an enn gjennomsnittet for landet, og midt på skalaen når vi ser på variasjonen mellom kommunene i Nordland.

Andelen barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier (0-17 år) ligger på 12 prosent i Brønnøy, mot 9,2 prosent for fylket og landet som helhet (fhi.no). Det utgjør over 200 barn og unge.

I Brønnøy ser vi et organisert fritidstilbud som blomstrer med bred variasjon. Fotball, håndball, turn, klatring, sjøsport, kampsport og motorcross (for å nevne noe). I tillegg kommer en rekke tilbud innen foreningslivet som ikke kan defineres som idretter, eksempelvis scene og musikk. Brønnøy har et godt og variert fritidstilbud, som ikke nødvendigvis får inkludert alle som har behov for en aktiv fritid. Ungdataundersøkelsen fra 2019 viser at frafallet fra organisert idrett er stort i Brønnøy. 66 prosent av alle 8. klassingene oppgir at de én eller flere ganger har deltatt på aktiviteter, møter eller øvelse i et idrettslag den siste måneden. Tallet faller til 52 prosent i 10. klasse og helt ned til 32 prosent i vg1. I tillegg kommer korona-pandemien og effekten av den på frafall fra organisert fritid.

Ethvert barn og enhver ungdom burde få muligheten til å delta på minst én fritidsaktivitet i uka, noe også regjeringen i samarbeid med KS har uttalt som et mål gjennom fritidserklæringen.

Samarbeidet med frivillig sektor er avgjørende for om vi skal lykkes med å få flere til å være aktive på sin fritid. Med aktiv mener vi ikke nødvendigvis fysisk aktivitet, men å ha noe å gjøre som handler om annet enn de dagligdagse rutinene.

Brønnøy kommune annonserer i disse dager den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, og målet er å motvirke/dempe konsekvensene av dette. Tiltak kan rette seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter for barnet, ungdommen eller deres familie.

Brønnøy kommune håper våre dyktige lag- og foreninger ser mulighetene tilskuddsordningen gir, og enten får til aktiviteter innenfor egen organisasjon, samarbeid på tvers av foreninger eller i samarbeid med kommunen.

Vi ønsker å ta initiativ til et felles digitalt møte hvor vi informerer om ordningen og sammen kan diskutere hva vi kan få til for våre barn og unge. Mer informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Dere er herved invitert med på dugnaden.

Kåre Johan Råbakk

SLT-koordinator

Brønnøy kommune