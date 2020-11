Arbeidsbelastningen i legevakt må ned

Det er et paradoks at vi endte opp med å måtte streike for å oppnå nødvendige endringer, all den tid KS også er enige i at arbeidsbelastningen er altfor høy

Debatt

Trond Iversen, kommuneoverlege i Bindal, forhaster seg i sine konklusjoner om legenes streikekrav (6.11).

Høy legevaktsbelastning bidrar til å hindre rekruttering av nye fastleger. Særavtalens omtale av antall leger i vaktsjiktet er i dag kun en «bør»-bestemmelse og anbefaling. Den gir derfor ikke noe reelt vern mot høy arbeidsbelastning, og mange leger i mindre kommuner har hyppigere vakt enn firedelt. Legeforeningen har flere ganger i forhandlinger med KS forsøkt å få omgjort dette til en «skal»-bestemmelse, men KS har hver gang motsatt seg en slik forpliktelse. Skal vi få ned arbeidsbelastningen og sikre rekruttering, må kommunene forplikte seg til å øke antall leger i vaktsjiktet.

Muligheten til fri etter vakt har blitt nevnt som noe som bidrar til å redusere arbeidspresset, men å benytte seg av en slik ordning eller å ta ekstra fri, krever at kollegaene tar dine oppgaver når du er borte. Det gjelder både oppgaver som fastlege på dagtid og vaktfunksjon på kveld og natt. Uten tilstrekkelige antall leger, øker da belastningen ytterligere ved at blir det enda mer jobb på gjenværende leger. Dagens særavtale gir ved beredskapsvakt kun rett på fri om du har hatt utrykning etter kl. 23, og det er utfordrende å måtte avlyse pasientavtaler på så kort varsel. Du må som regel uansett ta igjen arbeidet senere. Mange fastleger velger derfor av hensyn til pasientene, hensynet til kollegaer og ekstraarbeidet det er å flytte alle pasientavtalene, å ikke benytte seg av denne muligheten. Uten flere leger å dele oppgavene på, blir det i praksis bare å flytte arbeidsoppgavene til et senere tidspunkt.

KS burde være godt kjent med våre krav som har vært fremmet ved flere oppgjør. Det er et paradoks at vi endte opp med å måtte streike for å oppnå nødvendige endringer, all den tid KS også er enige i at arbeidsbelastningen er altfor høy. Vi tilbyr i våre krav at fastlegene fortsatt skal jobbe mye legevakt, men at det må avtales lokalt om det går utover 28 timer beredskapsvakt eller tilsvarende 7 timer tilstedevakt per uke.

Nils Kristian Klev

Leder

Allmennlegeforeningen





