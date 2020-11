Thorsens krokodilletårer

Debatt

Vi lever i historiske tider folkens. Globalt har vi Corona og Trump, men lokalt kan vi i tillegg glede oss over tilfellet Thorsen. De to første utfordringene skal nok verden klare å takle. Thorsen kan bli verre.

Helge Thorsen har nå skrevet brev til alle tilsatte i Brønnøy kommune og klaget over hvor forferdelig han har hatt det den tiden han har sittet på rådmannskontoret i Brønnøy. Han har etter eget utsagn både vært mobbet og utsatt for heksejakt.

Sjølsagt skal vi forsøke å ha respekt for mannens såre følelser, men faktum er at aldri har denne kommunen hatt en dyrere innbygger. Thorsen har på rekordtid skapt mer frustrasjon, fortvilelse, psykisk uhelse, økt arbeidsbelastning, økt sykefravær og økt ineffektivitet i kommunen enn noen annen har klart før han. I tillegg har han bidratt sterkt til at kommunens omdømme nå ligger på et historisk lavmål. Årsaken til at Thorsen har klart å skape all denne støy og ekstrakostnader er at han har besatt kommunens øverste administrative stilling altfor lenge.

Thorsen er nå oppsagt, og Thorsen er misfornøyd. Han mer enn antyder at saken nå vil bli prøvd for retten. Det tror jeg er en hendelse vi skal se fram til med skrekkblandet fryd.

Thorsen skriver i sitt brev til allmuen:

"Jeg som rådmann, har det samme rettsvern som alle andre arbeidstakerne i Brønnøy kommune."

Mon det? Bare dette utsagnet burde i seg sjøl være prøvd for retten Er det rett at en person som har misbrukt sin maktstilling til å skade både kommune og medborgere skal behandles som alle andre ansatte?

Vi har alle hørt og lest om den famøse ROP-håndteringen som brøt med absolutt alle kapitler i arbeidslivets Hovedavtale. Vi har hørt om alle anmeldelser og klagene til politiet, til fylkesmannen, til KOFA mfl. Felles for alle klagene fra Thorsen er at ingen har ført fram. I tillegg har Thorsen påført kommunen ukjente kostnader i oppfølging av flere varslingssaker rettet mot han. Tre av sakene er behandlet og har til fulle belyst Thorsens mangel på lederevner. Elementær kunnskap om medbestemmelse og demokrati synes mannen i tillegg å være blottet for.

Den 4. og kanskje mest alvorlige varslingssaken er enda ikke ferdig behandlet. Man trenger ikke å være spåmann for å forvente ytterligere kostnader og mer velbegrunnet kritikk av Thorsen når denne saken kommer opp.

Det er åpenbart at ingen kommune med respekt for seg sjøl kan holde seg med en administrasjonssjef av Helge Thorsens kaliber.

Et rimelig krav er at en seriøs rådmann må inneha evnen til å ta politiske signaler. Men ikke Thorsen. Han skriver i sitt brev til allmuen;

"Jeg som rådmann vil beklage at saken har utviklet seg slik. Dette må imidlertid kommunestyret som arbeidsgiver bære ansvaret for. I denne saken har det vært en heksejakt, med direkte og indirekte mobbing av meg som rådmann."

Hvordan det står til med Thorsens evner til sjølrefleksjon må andre svare på. Vi andre kan i mellomtiden tenke vårt.

Thorsen uttaler til Kommunal Rapport at;

"Denne saken er svært ødeleggende for mine videre jobbmuligheter. Jeg er 61 år og har ikke tilstrekkelig opptjening i KLP til å ta ut pensjon."

Dette er en situasjon vi kan ha forståelse for, men samtidig er det viktig å slå fast at dette er en situasjon Thorsen har satt seg i helt på egen hånd. Vi registrerer at Thorsen mener at det er arbeidsgiver som har all skyld, men det er et utsagn som både mangler dokumentasjon og argumenter.

Så kan vi lure på om Thorsen er i stand til å se at hans adferd skader andre enn han sjøl?

De ekstra kostnader og ekstraarbeid som Thorsen har påført oss alle er allerede blitt altfor store. Ytterligere kostnader i forbindelse med oppsigelsen kan vanskelig forsvares.

Mitt forslag er å bruke arbeidsgivers styringsrett til å kaste Thorsen ut av rådmannskontoret så snart som mulig. Om nødvendig kan han settes til mer fruktbare arbeidsoppgaver som f.eks. smittesporing eller korona-vasking så lenge som en eventuell oppsigelsestid måtte vare.

I mellomtiden kan vi glede oss til å følge en rettssak som kanskje vil belyse flere dypt alvorlige morosaker som Thorsen har klart å skape, helt på egen hånd.

Iver Dreiås