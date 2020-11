Hva koster et liv?

Debatt

Det er med en skrekkblandet følelse at jeg som brukerrepresentant nå ser på hvordan ord bare har blitt tomme løfter, når det ikke ligger handling bak dem.

Siden jeg startet i september 2019 så har det vært en evig diskusjon om hvilke muligheter og økonomiske rammer vi har. Det er klart økonomi er et vanskelig tema, men hva er ett menneskeliv verdt? Kan vi virkelig sette en prislapp på hva en innbygger er verdt?

For hver en bruker kommunen sender til behandling så koster det kommunen omtrent 6.000 kroner per døgn. Tenk da en behandling som varer i 365 dager. Summen blir på hele 2.190.000 kroner for en person i behandling et helt år.

For disse pengene kunne vi bygget opp et ettervern som hjelper flere brukere, slik at muligheten til å holde seg unna rus og få bygget opp en hverdag som brukeren trives med, blir større. Hvorfor har kommunene økonomiske midler til å sende brukere i behandling når de ikke har det til å bygge opp ett ettervern som ville vært forebyggende? Behandling er viktig, men det må også være noe å komme hjem til når ROP stenger klokken 15.30 i hverdagen. Som en trygghet når ROP ikke er åpent i helgene og på helligdager. Akkurat nå er det ingenting.

Det er ikke alle som har en familie som åpner døra for oss. Mange av oss er alene og tyr gjerne til rusmidler når ting blir for tungt å holde ut uten. Dette tilbudet er også helt fraværende i de nabokommunene som er avhengig av tilbudet ROP gir i Brønnøysund. Det hvis de da kommer seg dit.

Jeg mener at Brønnøysund, Vega, Sømna og Vevelstad burde samarbeide for å utarbeide tilbud for brukere som har behov, uansett om det gjelder innenfor rus eller psykiatri!

Jeg oppfordrer ordførere, kommunedirektører og kommunestyrer til å ha med situasjonen for rus og psykiatri i budsjettene. Det utover det som allerede er med i budsjettene. Så håper en kan tenke over hva et liv er verdt og om en virkelig kan sette en prislapp på ett menneskeliv. Tenk over hva dere har slags tilbud til brukerne og hva dere kan utvikle til ettervern for dem. Psykisk helse og rus slutter ikke etter endt arbeidsdag.

Ija Nilsen

Brukerrepresentant for RIO