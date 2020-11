Hvorfor skal en engasjere seg?

Debatt

Hvorfor skal jeg fortsette med politikken? Det har jeg undret meg over nesten hver eneste dag de siste to årene. Aller helst vil jeg være den frie anarkisten jeg er. For jeg har slitt med dårlig selvtillit og en helt bunnløs fortvilelse av å ikke strekke til i noe. Det negative nådde inn til meg. Helt inn der det fikk spire tvil og så redsel. Politikken har det bedre uten sånne som meg. Hvordan kan jeg klare alt dette? De hadde rett de som tvilte meg rett opp i ansiktet.

Men samtidig ser jeg urettferdighetene bare hoper seg opp.

Kurt Nilsen får statsstøtte på 13 millioner til å gjennomføre sin turne når folk jeg kjenner og flere innenfor kunst og kultur sliter ræva av seg for å få nok til smør på skiva. Det er hjerteskjærende å skue denne akten av virkelighet.

Folk sliter og enkelte har sett selvmord som eneste utvei siden NAV strammer inn. Igjen og igjen. Jeg klarer ikke tenke på velferdsstaten som det den skulle være lengre - en bærebjelke for alle.

Bjørn Dæhlie flytter til Vesterålen for å slippe å betale formueskatt til tross for at regjeringen kutter skatten hver budsjettrunde. Jeg klarer ikke ønske slik økning av folk hit velkommen. Ikke slik. Ikke på denne måten!

Vindmøllekampene raser over Norge. David mot Goliat!

Kampene er så harde og sliter ut de som ikke har kapitalmakta og den grønne kolonismen med seg. Det gjør vondt helt inn i ryggmargen der arven fra mine formødre og forfedre kjennes.

Kysten trues gang på gang, mens fisken tas opp og flyttes ut av landet til bearbeidelse. Distriktene lever på nåde og rundene med kutt kommer som bølger i uvær.

Det er alltid noen som har, noen som får, noen som tar og så mange blir trampet på. Det er som å leve i enn glassboble, hyle ut, men det hjelper ikke! Og dette er bare en ørliten del av ALT som skjer i Norge og i verden.

Men en ting vet jeg sikkert. Og det er ikke dette samfunnet jeg vil at mine barn skal måtte leve i når de selv kanskje er den som trenger hjelp. Ikke uten at en har prøvd!

Jeg ønsker at de skal få oppleve at kampene ikke må tas igjen og igjen. Så en fortsetter. Fortsetter å skrive, delta, støtte og vise solidaritet. Så mye en klarer og kan.

Det gir ikke penger i lomma eller bare fryd og gammen. Det gagner ikke meg i dag og jeg er bare én. Men om så jeg kan bidra med bare litt, slik at jeg kan se tilbake på mitt liv og tenke på at jeg i hvert fall prøvde.

Det handler om oss alle en dag, da målet er at det ikke lenger trenger være slik det er i dag noe mer. Sånn som i Ellinors vise. For hjertet mitt er blodrødt i alle sammenhenger. Og når det er folk som mener det ikke er plass til sånne som meg, får jeg sørge for at det blir det bare med å fortsette å være meg. Det skal være plass til oss alle til å kunne delta.

Camilla Tranås Kristiansen

Rødt Nordland.