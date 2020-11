Slå ring om det lokale kulturtilbudet

Debatt

Nordland fylkeskommune har sagt opp samarbeidsavtalene for lokale sceneinstruktører og distriktsmusikere fra 1.12021.

Ikke rart man undrer seg over hva de holder på med der oppe i Kulturhovedstaden! Administrere, - evaluere, sentralisere…??

Så leser vi i BA at ordføreren i Sømna kommune er fortørnet over at Brønnøy ikke har sluttet seg til samarbeidsavtalen om sceneinstruktør på Sør- Helgeland.

Sømna er vertskommune for ordninga, og det har fungert flott i alle år. Dessuten ser det ut til at Brønnøy kommune har mer enn nok å bale med i disse tider.

Betydningen av disse ordningene, sceneinstruktør og Distriktsmusikere er udiskutabel for alle med hjerte for kultur.

Rødt forventer at Brønnøy kommune sier et tydelig og rungende JA! til å videreføre avtalene både for sceneinstruktør og Distriktsmusikere.

For Rødt i Brønnøy

Anne Marit Olsen