Margunn Ebbesen og dommedagsprofetier

I Brønnøysunds Avis kunne jeg forleden lese innlegget ditt om dommedagsprofeti om landbruket i Norge. Der skriver du at landbruket blomstrer under Høyre styre og vi opplever bønder som føler seg både sett og hørt! Det er jo riktig at dere Høyre-damene har reist gjennom fylkene og sett på landbruket og skrytt av hvor bra det går.

Men går det så bra som du påstår, jeg er bonde og er enormt stolt av mitt yrke, jeg er dessverre en av de som har gått på regjeringens mantra om å bli større, for da kommer alt til å løse seg, dette er jo det som Høyre, i samarbeid med Frp ønsket da dere nærmest slapp fri produksjonen på melk. Du sier at trenden med nedleggelser av gårder er bremset opp, det tror jeg ikke stemmer helt, på Sør-Helgeland har det vært en jevn nedlegging der bønder avvikler og leier ut jord og kvote, men sitter på brukene. Det er jo i seg selv en grei sak for de som vil satse, men i mine øyne hadde det vært bedre om slike bruk ble solgt til nye, yngre bønder som vil inn i jordbruket.

Du sier snittveksten i jordbruket har mer en tredoblet seg, det stemmer, men har du tenkt på hva som ligger bak en slik tredobling? Som tidligere nevnt er jeg en av de som satset og ble større, jeg har økt produksjon, leid kvote, jord, samt mener jeg selv da, optimalisert min egen jord for å få best mulige avlinger. Men bakteppet i disse tiltakene, noe som ingen politikere vil nevne i sine festtaler og innlegg er arbeidsmengden dette påfører bonden. Mere jord, kvote, dyr men ikke økt inntekt, det fører til at bonden jobber mere, og tjener egentlig det samme ut fra jobbinnsats som før en øka produksjon. Jeg vet, og de fleste bønder vet, at når man ikke har råd til å leie inn hjelp for å gjøre arbeidsdagen lettere, så går det ut over bondens helse, psyken begynner å tære på en utslitt bonde, så kommer følgene av en sliten bonde, økonomien begynner å vakle, bonden får enda en bekymring på sine skuldre og i verste fall kan det ende ut i en skikkelig smell for bonden og de rundt han. Dette er jeg sikker på at de som jobber med rådgivning rundt bondens helse kan bekrefte.

Jeg er en av dem som har vært i grøfta. Å jobbe 13-14 timers arbeidsdag gjennom vår, sommer og høst var en dårlig beslutning, men dette er virkeligheten i dagens jordbruk. Jeg er så heldig at jeg har en familie og gode venner som skjønte at dette gikk skeis og tok tak når jeg flata ut, uten et slikt nettverk kunne nok jeg også vært en i statistikken der det gikk til helvete.

Rikspolitikere, rådgivere, dere bør begynne å ta innover dere at bonden kan ikke bare bli større, det må ligge en anstendig inntekt til grunn for at man kan drive som bonde i dag, dere må slutte å tro at bare man blir større, så løser alt seg, det er ikke slik og det må dere ta innover dere. Hver gang jeg leser slike innlegg som ditt Margunn, så tenker jeg, dere skjønner ikke hva som skjer i landbruket, dere skjønner ikke at bonden ikke er en robot som kan jobbe uendelig, og jeg er dritlei av at dere politikere bruker dette glansbildet av landbruket, når det er en annen virkelighet som er gjeldende.

Dette er ikke dommedagsprofeti Ebbesen, det er den brutale virkeligheten som dere ikke ønsker å snakke om!

Daleveien 3.10.2020

Roy Helge Dahle

Bonde og leder av Sømna Senterparti