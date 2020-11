Debatt

I oktober i år kom Barneombudet med rapporten «Jeg skulle hatt BUP en i koffert». I forordet til rapporten står det blant annet:

"Psykiske plager og lidelser hos barn og unge er en av de største helseutfordringene vi har i Norge i dag. At et barn får en psykisk lidelse rammer ikke bare barnet, men også familien. Omkostningene for både familiene og samfunnet er store. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barnas videre utvikling.

De siste tiårene har det kommet mange planer og tiltak med mål om å bedre den psykiske helsetjenesten til barn og unge, men vi er ikke i mål. Utfordringene har lenge vært godt kjent både i faglige og politiske miljø. Til tross for dette går de samme problemene igjen år etter år

Vår konklusjon er at dagens psykisk helsevern ikke er rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp. Skal vi klare det, må tjenestene på en helt annen måte enn i dag sette barns særskilte behov i sentrum."

Etter ett og halvt år som ungdomslos, (oppfølging av barn og unge mellom 11-24 år, for mere informasjon se her), må jeg dessverre si meg svært enig i betraktningene til barneombudet i forordet til rapporten «Jeg skulle hatt BUP i en koffert». I rapporten kommer det videre fram at utfordringene dreier seg både om veien inn i BUP, om det som skjer mens barnet er i behandling og om veien ut av behandling. Videre står det i rapporten at Ledere og behandlere i BUP bekrefter at det er lite rom for å tilpasse behandlingstimene til individuelle behov. Noe av årsakene synes å være helseforetakenes manglende prioritering av psykisk helsevern for barn og unge. Manglende kapasitet i tjenesten og samtidige krav til flere, bedre og raskere pasientforløp legger begrensninger.

Jeg har møtt mange dyktige behandlere innen spesialisthelsetjenesten i løpet av min periode som ungdomslos, samtidig jeg ser jevnlig utfordringene rapporten til barneombudet peker på. Å tro at en kan pakke mennesker i et såkalt pakkeforløp er etter min mening å tro på julenissen.

Ovennevnte rapport fra barneombudet kommer videre med kritikk av finansieringsmodellen av BUP.

«Dels ser det også ut til at finansieringsmodellen av BUP, med takster knyttet til koder for aktivitet, legger begrensinger for tjenestens fleksibilitet. Barneombudet mener at dette tyder på at vi ikke har kommet i mål med å utvikle en modell for behandling som bygger på barns beste.»

I Brønnøysunds avis 7. september 2020 kunne vi lese om erfaringskonsulent Marius Lucas Strøm Pettersen i Oslo kommune. Han ble blant annet referert på at for å kunne hjelpe ungdom må vi i hjelpeapparatet lytte til ungdom og spørre de hva som er viktig for dem. Jeg kunne ikke vært mere enig. Samtidig må vi som jobber rundt ungdommen ha et tilbud å komme med når ungdommen har lagt på «bordet» hva som er viktig for dem. Når linje etter linje kuttes ved Brønnøysund videregående skole, og det er en kjent sak at frafall øker ved hybelliv, og mulighet til høyere utdanning i distriktet (Nesna) legges ned, da er det ikke enkelt for hjelpeapparatet å støtte og veilede ungdommer som sliter med gode valg med tanke på framtiden.

I 22 år har ungdom i Norge fått mulighet til å jobbe frivillig i utlandet gjennom programmet for frivillig arbeid i utlandet, som nå kalles Det europeiske solidaritetskorpset (European Solidarity Corps) tidligere en del av Erasmus +. I årets statsbudsjett har regjeringen kommet med forslag om å trekke Norge ut av Det Europeiske solidaritetskorpset. Programmet har vært en stor suksess, og Norge har både sendt ut ungdommer, og tatt imot frivillige. Ungdommene har bidratt positivt til lokalsamfunnet, de har utviklet seg, blitt mer selvstendige og fått nye kunnskaper og erfaringer.

Programmet har også vist seg å være et nyttig verktøy i arbeidet med sårbare ungdommer og kampen mot utenforskap. Mange unge som strever har gjort en helomvending i eget liv etter å ha fått mulighet til å delta på et frivillig arbeid-prosjekt. Derfor brukes programmet for å hjelpe ungdommer som har droppet ut av videregående skole, og flere NAV-kontorer har brukt dette som et tiltak overfor langtidsledige ungdommer. Sømna kommune ble sende organisasjon i fjor høst, og før koronaepidemien satte en stopper for mange prosjekt hadde vi allerede tre ungdommer som ønsket å reise ut.

Koronakrisa viser at vi lever i et globalt samfunn, og at det som skjer i andre deler av verden vil og kan påvirke oss. Da trenger vi en oppvoksende generasjon som kan kommunisere på tvers av kulturelle skillelinjer, og som forstår verdien av internasjonalt arbeid. Odd Nordstoga sa det så fint på Lindmo på NRK 18. september 2020: «For vi som mennesker er jo så mangfoldig».

Mangfoldige mennesker trenger mangfoldige tilbud både i skolen og i hjelpeapparatet rundt seg.

Sømna kommune 28. oktober 2020

Siv Reinfjord

Ungdomslos