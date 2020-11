Historisk sjanse for Nord-Norge

Debatt

Norge og Storbritannia skal bli enige om handel før året er omme som følge av Brexit. Hvis vi spiller kortene riktig, kan vi bedre markedsadgangen for norsk sjømat til hele Europa. Det har stor betydning for Nord-Norge og resten av kysten.

Det er enorme verdier det er snakk om. Og arbeidsplasser, på øyer og inni fjorder. Dessverre reagerer «distriktenes avis» Nationen på lederplass (17/10) i velkjent mønster. Det handler kun om å sikre landbruket, ikke å fremme sjømat. Havbruk og fiske er visst ikke distriktsnæringer på linje med landbruk. Jeg vil advare mot å sette én distriktsnæring opp mot en annen.

Holdningen må være: Vi ønsker en friest mulig adgang for norsk sjømat. Og vi har ikke et gårdsbruk å miste på veien. En slik posisjon er mulig, noe jeg kommer tilbake til. Men først må vi ha klart for oss hva vi snakker om. Se for deg et bondens marked. De europeiske landene er gårdsbruk av ulik størrelse og produksjon. Når de setter opp bodene for kjøp og salg, har de på forhånd blitt enige om alle regler og standarder for dette markedet, slik at alle er sikre på kvalitet og at ingen jukser. Derimot, hvis du kommer utenfra må du betale en relativt kostbar inngangsbillett for å få handle med dette markedet. Det er dette markedet Norge deltar gratis og uhindret i gjennom EØS. 80% av vår eksport går til det europeiske «bondens marked». Men EØS-avtalen omfatter som kjent ikke fisk og landbruk. Storbritannias uttreden av EØS er derfor ikke småtteri for oss. Vi eksporterer for seks milliarder i sjømat til Storbritannia. Og nesten like mye indirekte, til Storbritannia via EU. Nå skal spillereglene for denne eksporten skrives på nytt. Med Storbritannia ønsker vi en friest mulig handel. Vi kan ikke akseptere toll på laks eller de enda høyere satsene for reker eller for bearbeidet sild og makrell.

Ja, forhandlinger er å gi og ta, og i de konkrete forhandlingene står nå britisk landbruk mot norsk sjømat. Vi har ingenting å gi på kjøttvarer - men engelsk champagne, skotsk whisky, blomster, stilton-ost og ferdig fabrikkert fish and chips må bare flyte uhindret inn. Samtidig kompliserer det stort at forhandlingene mellom EU og Storbritannia står langt unna noen enighet. Her står også det betente spørsmålet om adgang for fiske i hverandres fiskerisoner på agendaen. Også overfor EU mener jeg Norge må se sitt snitt. Med de store omveltninger Brexit gir, er det også rom for Norge å ta initiativ til å justere handelsvilkårene for sjømat til EU etter Brexit. Vi bør jobbe for en friere adgang for norsk sjømat, særlig bearbeidet pelagisk men også hvitfisk, laks og ørret, til EU.

EU har ikke lenger skotsk oppdrett å beskytte etter Brexit. Det handler for EU i hovedsak om de mange arbeidsplassene som bearbeiding av norsk fisk gir i bl.a Polen. Det er snakk om 20-30000 arbeidsplasser. Her er vi inne på et tema som mange langs kysten er opptatt av. Hvorfor klarer vi ikke å skape mer videreforedling til ferdige fiskeriprodukter i Norge før eksport? Ett svar er tollmuren som følge av at sjømat ikke er omfattet av EØS. Og det er nettopp tollsatsene jeg tar til orde for å gjøre noe med, som vår fremste prioritet i forhandlinger med Storbritannia og EU. Samtidig opplever jeg at tollmuren iblant overdrives som hinder. Til EU har norsk laks 2% toll i dag.

Med økt bearbeiding øker tollsatsene, til f.eks 13% for røkt laks. Ubearbeidet hvitfisk har null eller minimal toll, men med økt bearbeiding øker tollsatsene med opp til 20% for enkelte typer produkter. Bortfall eller reduksjon i tollnivåer vil utvilsomt bidra til økt bearbeiding, noe som gir flere arbeidsplasser og ringvirkninger langs kysten. Og det vil ikke minst bidra til bedre tilgang på restråstoff, som kan inngå i produksjon av nye varer, samt at det kan medføre redusert transportbehov og derigjennom også mindre klimautslipp. Kutt i tollnivåer er altså viktig for å få et løft i videreforedling av norsk sjømat. Men selv uten betydelige kutt i tollnivåene, bør det være mulig å få til langt mer videreforedling langs kysten enn vi har i dag. Jeg fikk et bevis på at dette er mulig, da jeg nylig besøkte den kjente merkevarebedriften Vesteraalens (ja - fiskebollene, og mye mer). De peker på at å vri insentivene mot å lande mer levende fisk fra kystfiskerne, kan gi bedre rammevilkår for videreforedling.

Vi må i tillegg lykkes med å utnytte hele fisken til ulike helse- og matprodukter, også i et bærekrafts- og miljøperspektiv. I Lofoten fungerer dette såvidt jeg skjønner allerede godt med klippfisk og tørrfisk. Det handler altså ikke bare om handelsvilkår for å skape økt videreforedling. Fiskeforedling i Norge er nemlig ikke lenger å stå med plasthetter langs et samlebånd, men en industri hvor vi kan konkurrere godt. Det er en stadig mer en høyteknologisk virksomhet å lage fiskeprodukter, som gir utfordrende jobber som krever spesialisert kompetanse. I Vesteraalens har de ansatt folk fra hele verden, med ekspertise på alt fra maskinmekanikk til markedsføring i det kinesiske markedet. Forhandlingene med Storbritannia om handel er svært viktige for Nord-Norge, resten av kysten, og for sjømatnæringa generelt. Med en hard Brexit vil nok hverken våre handelsvilkår med Storbritannia eller EU fastsettes permanent med det første, men startskuddet har gått. Uavhengig av resultatet fra forhandlingene, er det på det rene at vi allerede nå kan få til mer videreforedling av fisk i Norge.

Samtidig - i spørsmålet om tollmurer for norsk fisk, bør følgende budskap gis fra Nord-Norge og et samlet distrikts-Norge: Mr. Boris Johnson and the EU: Tear down this wall!

Bård Ludvig Thorheim

Kandidat til stortingslisten for Nordland Høyre