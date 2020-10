Slå ring om Helgeland Rehabilitering på Sømna

Debatt

Helseforetakene bruker store summer på behandling ved akutt sykdom eller skade. Men rask igangsetting av kompetent rehabilitering etter det akutte forløpet er også avgjørende for et godt og varig resultat.

Tidligere har spesialisthelsetjenesten (i vår region Helse Nord) hatt et hovedansvar også for denne type rehabilitering. Nasjonalt ble imidlertid hovedansvaret for det meste av dette overlatt til kommunene i 2017.

I store kommuner vil det hvert år være relativt mange nye pasienter med alvorlige følgetilstander etter hjerneslag, ulykker og annen sykdom, så mange at det er formålstjenlig å bygge opp egne rehabiliteringstilbud. For små kommuner, slike som vi har på Helgeland er dette ikke bare mindre formålstjenlig, men også økonomisk og praktisk umulig.

Helgeland Rehabilitering (HRIS) har nå i over 30 år rehabilitert pasienter etter hjerneslag, ulykker og operasjoner, de har også drevet spesialisert rehabilitering av hjerte- og lungesyke. De har sikret innbyggere på Helgeland et rehabiliteringstilbud selv når hjemkommunen ikke har hatt råd eller kapasitet til å bygge opp egne tilbud.

De nye nasjonale retningslinjene for finansiering av disse tjenestene har lagt press på rehabiliterings-institusjoner over hele landet. Etter at HRIS ble skilt ut av Helgelandssykehuset har Sømna kommune tatt et økonomisk ansvar for å videreføre HRIS som institusjon. Etter vår mening er dette en økonomisk belastning som bør fordeles på alle kommunene Helgeland. Tross alt er dette tjenester som kommer alle kommunene til gode.

Derfor har Sømna kommune henvendt seg til kommunene på Helgeland med bønn om å bidra til å sikre driften av HRIS. Vi vil med dette oppfordre lokale politikere, formannskap og kommunestyrer i regionen til å sikre deltakelse i spleiselaget.

Hans Henrik Strøm, lungelege, Sandnessjøen

Hilda Waagan, Sømna

Rune Eidem, Vega

Turid Myhre, Træna

Oddrun Ånes, Lovund, Lurøy

Bjørnar Paulsen, LHL, Brønnøysund

Zarina Rustebakke, kommunelege, Brønnøysund

Anne-Lise Gjengaar, Herøy

Reidar Berntsen, overlege, Vefsn sykehus, Mosjøen

Tora Beate Wikstrøm, Vevelstad

Øyvind Steinbakken, Hattfjelldal

Morten Leirvik, Leirfjord

Kristin Sakshaug, overlege, Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Helgelandssykehuset og innbygger i Dønna,

Knut Glasø, fung. seksjonsoverlege, avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Helgelandssykehuset

