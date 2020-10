Læring i teater

Debatt

Sceneinstruktørene på Sør Helgeland mister stillinger på grunn av innstramminger. Sør Helgelands regionale sceniske startpistol er dermed truet. Dette unike tilbudet er og skal være en gratis katalysator for barn og ungdom fra alle bakgrunner, deri mange talenter, ildsjeler og jeg mener og; for de blant disse som på ulike måter er sårbare unge.

Den første lille oppgaven vi fikk i ny oppstarten sent på 2000-tallet var en enkel historiefortelling. Jeg fortalte ikke alt der jeg sto, i form av å være den yngste, skranglete og, ja, rett ut somatisk undervektige barnungjenta jeg var på den tiden. På den tiden, opp mot at jeg begynte å bruke onsdagen på øvelse. Jeg husker ikke årstallet, men jeg husker opplevelsen av første øvelse episodisk. Jeg husker avtrykket det satte i en 45 kilos 160 cm lang ungdom. Jeg hadde altså den gang begynnende alvorlig spisevegring. Ett år senere var jeg frisk.

Jeg vil altså med god bakgrunn gå så langt som å si at et åpent tilbud for interesserte individer på små steder som dette, er noe som kan redde liv. Det å komme inn i varmen hver onsdag i et miljø der det raskt oppstår en dyp forståelse innad i en gjeng er dyrebart for alle. Også de som ikke er direkte involvert. Det er i min mening og erfaring til og med en mulighet for å vokse stort på konstruktiv kritikk på et vennskapelig grunnlag. I dette ligger det viktig sosial læring. Det er uvurderlig, nyttig for omgivelsene og kan ikke settes noen prislapp på av noen. I teatermiljøet oppstår en egen familie. Den siste påstanden, fritt sitert fra ur-hukommelsen, etter nåværende lokal scenisk instruktør Cezary Szewczyk, er og grundig etterprøvd. Jeg vil legge til at det er en enhetlig familie, og samtidig har den en veldig frihet, alt innenfor dette familiehusets tre vegger. Den har muligheten for en sammensatt type læring som skoleverket ikke kan tilby per i dag. Muligheten beror, slik jeg ser det, på kvaliteten da både til miljøet som skapes og på det kunstneriske nivået hos de voksne involvert og på samarbeidsevnen alt dette skaper. Et samarbeid som baserer seg på lidenskap for et felt er som kjent en suksessoppskrift i seg selv. I Brønnøy finnes tre lokale teaterlag, og både i barneteaterets, ungdomsteaterets og amatørteaterets tilfelle stoppet ikke gleden "kun" hos de involverte på øvelse og ved adrenalinspekkede forestillinger. Vi har gitt og fortsetter å levere kvalitet og mye humor. Hadde vi vært tryggere med revyformen? Aner ikke, men jeg vil argumentere direkte til de som rår i dette, at i trange tider trenger man ikke kun innstramninger, men i en større, mindre og en lokal sammenheng også - lyspunkter i hverdagen. Og onsdager var alltid for undertegnede noe å glede seg enormt til.

Jeg har ellers hatt samtaler etter årets høydepunkt som har slått an tonen for meg angående verdien dette tilbudet har i ytre forstand. Og med høydepunkt mener jeg altså ikke julaften, men årets forestilling. Et samlingspunkt for alle de kjente og kjære som har jobbet i blod, svette og tårer og deres familier. Det blir en del lokale konstellasjoner av mennesker til sammen. Og alle bidrar. I samtalene jeg har hatt med kulturskolelærere med tårer i øynene sine har vi blitt skrytt genuint opp på linje med Trøndelag Teater. I alt dette ligger det mye emosjonelt modnende læring.

I Saftkrukka ble vi i min tid alltid oppfordret til å styre selv. I dette ligger det en enorm administrativ og økonomisk læring i en verden som blir mer og mer komplisert. Om regionen trenger noen med disse erfaringene er et annet spørsmål. Hva vi svarer på det også.

Jeg vil videre, så kort som jeg kan, gå så vidt inn på blant annet egen rolle og karakter i lokalteaterhistorien, for sakens egen del. Jeg er for tiden student på kunstskole i Oslo og reiste nå i oktober på en utvidet arbeidsperm hjem til Brønnøy. Nå har vi lekt oss fram til læreplanens scenografiperiode ved skolen min. Et spennende fagfelt som jeg og har blitt spurt om å bidra til også i Saftkrukkas kommende forestilling. Det er alltid en ære å bli spurt, da Cezary selv er den instruktøren jeg kjenner best lokalt. Han er en humanitært orientert privatperson, en kreativ profesjonell kvalifisert igangsetter og har en utpreget konstruktiv holdning. Cezary, "Charek" har evnen til å se det nyttige i alt og det lyse i ethvert absurdistisk eller mørkt tematisk manuskript, så vel som i menneskene rundt seg. Men i denne saken med innstramninger kan ingen forvente å se noen "silver lining". Og jeg tror det er mange ungdommer som føler på det samme. Charek har videre et engasjement som strekker seg forbi å gjøre en jobb og kan selv, og med energiakkumulerende oppfordringer til ungdommene, jobbe på spreng for å dra i gang en forestilling på begrensede midler, for lokalsamfunnet. I dette ligger det mye interdisiplinell læring for unge mennesker, og en type arbeid som gir glede og ren brønnøyenergi, og det hadde vært et tap av dimensjoner jeg ikke tror det er stor kunnskap om i de etatene som bestemmer her.

Vi har jo alle, ikke først og fremst en historikk, men en historie. Flere som kan fortelles. For eksempel mellom ungdom. For eksempel gjennom teknikker i det fantastiske slottet man bygger i felles fantasi med de mangslungne bjelkene som utgjør fagfeltet teater. Charek kan alt som kreves i dette faget selv, og vet kanskje ikke om akkurat den nevnte historien min, men. Charek, jeg er uendelig takknemlig for tilbudet som har vært - og som må fortsette. Ikke for å være dramatisk, men jeg spiller gjerne videre denne rollen jeg har fått mulighet til gjennom ballasten fra teaterverden hele livet. For i alt dette ligger mye læring for alle parter. Punktum

Brønnøysund 27. oktober 2020

Hanna Engen Steinsholm, 25 år