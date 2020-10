Nei til ubegrenset arbeidstid

Debatt

Fra mandag 26.10 streiker fastlegene for retten til å si nei til en ubegrenset arbeidstid. I dag kan fastleger i prinsippet pålegges å jobbe legevakt døgnet rundt i tillegg til full stilling som fastlege. Dette skyldes særavtalen som unntar fastleger fra arbeidsmiljøloven.

Som turnuslege i en liten kommune jobbet jeg på det meste 168 timer på en uke, det vil si alle timene i uka. Disse timene var jeg også den eneste legen i kommunen. Hvis jeg ble syk eller for sliten, var det ingen som kunne ta over. Lignende forhold finnes fortsatt i Kommune-Norge. Det er nødvendig å si nei til slike forhold. En sliten lege er ingen god lege. På legevakt jobber man alene, man må håndtere krevende, uklare og akutte situasjoner, og ofte flere problemstillinger på en gang. Legevaktarbeidet er derfor i seg selv av en art som gjør risikoen for feil høyere enn i noen annen type legearbeid. Hvis legen i tillegg er utslitt av en alt for høy arbeidsbelastning over tid, sier det seg selv at dette ikke er forsvarlig. Derfor handler streiken i all hovedsak om pasientsikkerhet.

I vår kommune jobber vi i snitt ikke mer enn Legeforeningens krav, som er maksimalt 7 timer aktiv vakt eller 28 timer beredskapsvakt per uke i tillegg til full stilling som fastlege. Ved legevakt varer arbeidsdagen i 24 timer, men vi har alltid fri dagen etter vakt for å hvile ut. Ved at kommunene samarbeider om legevaktordningen får vi en vaktbelastning som er til å leve med. Dette viser at Legeforeningens krav slett ikke er umulig å få til, selv ikke for små kommuner uten full legedekning.

Mari Brox

Fastlege Sømna