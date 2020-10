En skammelig flytting av ansvar

Debatt

Igjen stormer det i Brønnøy kommune. Denne gangen på grunn av Brennpunkt-dokumentaren som viste hvordan et medmenneske ble glemt og sviktet i vår kommune.

Igjen er det Rop som blir målskive for det som nå oppleves som indirekte kritikk. De som kjenner til saken med omorganiseringen vet at Rop var en målskive der også. Denne gang er saken meget alvorlig, og det er sviktet i flere ledd. Hvordan ble bekymringsmeldinger oversett? For det motsatte ville vært at de ble tatt på alvor.

Som brukerrepresentant ser jeg en veldig gjennomgående «trend» med et kasteballsystem som dessverre ikke er noe uvanlig her i kommunen, jeg fikk selv oppleve det i sommer når ting ikke var helt greit for meg, jeg var nok enda heldig som fikk en fantastisk støtte av tidligere leder på Rop og de ansatte der. Det er ikke bare kommunen alene som svikter, men også andre etater som er meget viktig for kommunens innbyggere. Og ikke minst for brukerne som kommunen skal yte sine tjenester til.

Rådmannen nevner omorganiseringen som del i dette kaos, men jeg vil si det er kun en liten del av det store bildet. Jeg lurer på hvem som har ansvar for hva? Hvem som tør å stå frem for å innrømme at en har feilet her? Jeg kan tørre å si at jeg tviler for at noen gjør det. Det er oftest enklest å fraskrive seg ansvar for så å legge skyld på noen andre. Som brukerrepresentant ønsker jeg at ansvarlige står frem og tar sitt ansvar, ved å få på plass tiltak som forhindrer at slike grove feil skjer i kommunen igjen. En skal ikke kunne skjule seg bak taushetsplikt og ansvarsfraskrivelse!

Ija Nilsen

Brukerrepresentant for RIO