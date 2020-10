Kårånas, ok. La oss snakke om NAV.

Det skal ikke være så vanskelig at man må bruke alt man har av krefter når man er syk, til å hekle sammen sikkerhetsnettet man har betalt for og har krav på

Debatt

Tilfeldighetene ville ha det til at jeg var sykemeldt før pandemien brøt ut. La oss kalle det hell i uhell. Det er derimot et stort men. Jeg var inne i navsystemet før alle som hører til i min bransje, og mange andre bransjer, ble tvunget inn i et system som på ingen måte var skodd for det. Jeg skal være litt grei og si at ingen var forberedt på en pandemi. Men så har jeg lyst til å være litt ugrei, fordi jeg har en stor rettferdighetssans.

Jeg har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år. Jeg har skattet og momset som seg hør og bør. Bidratt til felleskapet, uten å tenke over at jeg kunne komme til å behøve sikkerhetsnettet som felleskapet skal ha som trygghet. Og så kom den dagen da jeg behøvde sikkerhetsnettet. Jeg ble sykemeldt. Når det snakkes om små og mellomstore bedrifter fra regjeringens talerstol, spisser jeg ørene. Det jeg nå har lært er at det gjelder ikke bittesmå bedrifter. De som med enkeltforetak som lager sin egen jobb. Jeg er bitteliten, og jeg har betalt med mine bittesmå penger til statskassen. Det som skjedde da jeg ble sykemeldt, var at jeg måtte vente i 6 måneder på å få utbetalt den første slumpen med sykepenger.

Ingenting på NAV fungerte som det skulle. Hverken menneskene jeg omsider fikk snakke med, eller teknikken. Jeg har tilbragt så mye tid med NAV det siste året, at jeg bør bli bedt på julebord. Jeg, og flere med meg, har bistått med hjelp til NAV. Både ved å gjøre teknisk avdeling hos dem oppmerksom på at de har glemt å lage en send inn-knapp på siden for selvstendige, og ved å bistå enormt mange mennesker i lignende situasjon i en gruppe på Facebook. Det er svært fristende å sende en faktura for konsulenthonorar, og telefonregning etter utallige timer på vent hos NAV. Det er ekstremt frustrerende at man aldri får noe svar.

I dag stod jeg opp tidlig for å sørge for å være en av de første i kø på linja. Jeg ville ha svar. Hvorfor har ikke jeg fått utbetalt sykepenger på to måneder. Hvorfor er det ingen forutsigbarhet. Jeg hadde ikke vært like frustrert om jeg bare kunne fått et svar. Men nei. NAV har laget en vollgrav rundt seg.

Jeg synes egentlig synd på den damen som fikk meg på telefonen i morges, fordi jeg hadde blitt pushet til det ytterste, over så lang tid. Og jeg hadde kvesset knivene. Jeg hadde til og med skrevet ned argumentene mine, og krevde å få snakke med riktig person i riktig avdeling. Men selv hun hadde ikke noe nummer å ringe. Det beste hun kunne gjøre var å be de kontakte meg. Jeg sa til henne at hun ikke skulle be. Hun skulle kreve. Det er en sint nordlending med en armada av kulturarbeidere bak, som krever svar. Jeg fikk etter noen timer noe som ligner på et svar. Saksbehandlingsfeil, etter saksbehandlingsfeil. Dette har NAV visst lenge, men ingen har gitt meg beskjed.

Det er tidenes misoppfatning at det er de svake som må oppsøke NAV. Man må være knallsterk for å stå i det. Jeg tenker på de som har det verre enn meg. Jeg hadde i det minste noen kroner på sparekonto, og en familie som stiller opp. Men det skal ikke være sånn. Det skal ikke være så vanskelig at man må bruke alt man har av krefter når man er syk, til å hekle sammen sikkerhetsnettet man har betalt for og har krav på. Det siste jeg sa til personen jeg omsider fikk snakke med på NAV i dag, var «ingen av dine argumenter er gyldig, før du har vært uten lønn i seks måneder».

Vi er alle oppfordret til å være med på nasjonal dugnad under pandemien. Jeg har til gode å høre noe om at inkassobyråer er med på den. Det er noe til å ta til etterretning. Den berømte dråpen som får begeret til å renne over, skjedde for en kollega i forrige uke. Hun orket ikke mer, og finnes ikke mer. Sitat fra min kjære politivenninne : Vi merker en oppsving i selvmordsstatistikken i 2020. Også noe å ta til etterretning.

Hanne Pernille Andersen

Fotograf