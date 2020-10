Hvordan har du det egentlig? Sånn egentlig?

Debatt

Lørdag 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Søndag valgte Caroline Prest, som jeg kaller henne, å bruke gudstjenesten til å snakke om akkurat dette. Om mental helse. Hvordan har du det egentlig? Vi er så inndoktrinert med at man svarer at man har det bra om noen spør. Det er veldig sjelden at noen svarer ærlig i en dagligdags situasjon. Man svarer på refleks, "jeg har det bare bra". Og det gjør man selv om man har det helt stikk motsatt.

Dette er et tema som jeg syns er så viktig å snakke om, for det må opp og frem i lyset. Psykiatrien i Norge er underbemannet, underfinansiert og undervurdert. Det samme gjelder alle helsearbeidere. Jeg flyttet nylig hjem fra Oslo etter 25 år. Mye av motivasjonen for det valget, var at jeg fremdeles hadde to år igjen på venteliste for å få komme til en psykolog. Her er Sør-Helgeland bedre. Det tok to uker å komme inn i et system som ville hjelpe meg da jeg returnerte hjem. Og hjelp har jeg fått. Det at jeg nå snakker høyt om at jeg har slitt med angst og depresjon i hele voksenlivet, er fordi at jeg så innmari ønsker å bidra til at færre trenger å slite med det samme som jeg, og mange med meg, har gjort og gjør.

Jeg som er så tøff, skal ikke føle frykt for noe så enkelt som å stå i kø i butikken. Være redd for at noen ser at jeg skjelver på hendene. Men jeg gjør det av og til. Enkelte dager går jeg ikke ut av huset heller, fordi verden er for skummel. Verden sørger for overproduksjon av adrenalin og kortisol. Det er hormoner kroppen produserer for å løpe for livet eller slåss når man er i fare. Jeg har ingen fare, men likevel fungerer kroppen min sånn.

Det er mange som har angstlidelser, og det snakkes for lite om. Så da Caroline prest fortalte meg om at søndagens gudstjeneste skulle handle om verdensdagen for psykisk helse, ville jeg være der. Jeg har ikke for vane å løpe ned kirkedøra om det ikke finnes et brudepar som jeg lever av å fotografere. Men det var mange som møtte i kirka denne søndagen. Veldig mange.

En av dem var Marius Jensen. Han og familien ville flytte hit fra Levanger, fordi de syns Vega er den vakreste plassen på jord. Hele familien hans var i kirka. Han syns temaet som ble satt lys på denne søndagen, er veldig viktig. Mental helse snakkes for lite om. Det er viktig å vise hele mennesket. Det å sette tematikken om mental helse på dagsordenen er viktig. Å tørre å gjøre det, tørre å si det og tørre å leve livet som man ønsker, sier Marius.

Hovedpersonen på scenen denne søndagen er jo selvfølgelig Caroline prest. Et menneske som har gjort inntrykk på meg, og mange med meg. Verdensdagen for psykisk helse var noe Caroline ville markere i søndagens gudstjeneste. Hun synger vakkert, gjør prekener med friske fraspark og får en hedning som meg til å stå opp tidlig og å dra i kirka på en søndag kl 11. Spesielt når hun setter mental helse på dagsordenen.

Caroline prest sine ord: Det er viktig å markere verdensdagen for psykisk helse, for det er helt i kjernen av hva det å være menneske handler om. Ordet psyche er gresk og betyr sjel. Når vår sjel er blitt tråkket på, knust, traumatisert på ulike vis så trenger vi hjelp til å reparere og helbrede. Dette hjelper troen og det åndelige livet oss med, altså det som skjer i gudstjenester og i kirkerom. Det hel-lige henger dypt sammen med hel-bredelse og å bli hel. Altfor mange sliter psykisk i dag, spesielt mange unge. Hva som er årsakene er selvfølgelig sammensatt, men i mine øyne skyldes dette i bunn og grunn en mangel på og bevissthet om det hellige, at det livet, ånden, sjelen som bor i hver og en av oss er hellig fordi livet er en gave fra Gud og er skjørt og sårbart. Når bevisstheten om det hellige er fraværende er det ingenting i ens indre eller i et samfunn som stopper individer og strukturer fra å forgripe, utnytte, tråkke på og krenke andres liv.

