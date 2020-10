Havbruksfondet og Sp

Men vi sutrer ikke, i stedet er vi takknemlige for at næringen og fondet finnes

Debatt

Siv Mossleth påstår i BA at Høyre ikke "unner kystbefolkningen betaling for bruk av den blå allmenningen". For å hjelpe henne litt på vei, så er det utbetaling fra Havbruksfondet hun mener.

Med et slikt utsagn fremstår hun som historieløs når det gjelder Havbruksfondet. Skulle hun mot formodning ha historien klart for seg, så er det heller frekkheten hun skal ha kred for.

Historien er som følger; Havbruksfondet ble opprettet i 2016, dette for at kommunene skulle få sin andel av veksten i havbruksnæringa. Dette skjedde under Høyre/Frp-regjeringen, den første Solberg-regjeringen som for øvrig satt i mindretall.

Før den tid, og da kan vi godt inkludere den rødgrønne perioden fra 2005 til 2013, fikk ikke kommunene noen utbetalinger fra staten for at de hadde lagt til rette for havbruk. Altså nichts, nada og ingenting, og Sp satt i regjering. Unnet ikke Sp den gangen kystbefolkningen betaling for bruk av sjøareal? Sp og du hadde kanskje ikke denne oppskriften da?

Kommuner som legger til rette for havbruksnæringen skal også ha uttelling for det. Lønnsomheten i havbruksnæringen gjør at det skal dryppe ganske så solid på vertskommunene. Det koster å legge til rette, og da er det riktig at kommunene skal kompenseres for det.

Den nye innretningen av Havbruksfondet vil gjennom en produksjonsavgift gi forutsigbarhet i kommunens inntekter. Dette vil utjevne svingninger som auksjoner på konsesjoner gir.

Så er det lett å skjønne at kommunene svært gjerne skulle hatt større utbetalinger. Vår egen hjemkommune, Brønnøy, er ikke noe unntak. Men vi sutrer ikke, i stedet er vi takknemlige for at næringen og fondet finnes. Og at det naturligvis er direkte utbetalinger til kommunene.

Samtidig innser vi at norsk fordelingspolitikk er basert på at det finnes penger å omfordele. Da må også verdiskapningen i havbruksnæringen medføre statlige inntekter.

Mossleth sier ikke så mye om havbruksnæringen i sitt innlegg. Vi mener næringen står for god distriktspolitikk gjennom å sikre arbeidsplasser og bosetting, være en matprodusent og generere solide inntekter. Næringen har etter vår mening svært stor betydning for videre vekst og verdiskaping i Nordland. Vi antar at Mossleth har samme oppfatning.

Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant Nordland Høyre

Tore Tveråmo, varaordfører i Brønnøy