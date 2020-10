Tunnel på villspor

Ein slik tur betyr sikkert 20 minutter ekstra kvalitetstid for mange, framfor å reise gjennom fjell.

Debatt

Eg ser at det blir tatt til orde for å "tenke stort" når det gjeld framtida for Tosenvegen.

Dette går då ut på å få til ein tunnel frå Tosbotnet i retning Hommelstø for å unngå rasfarlig terreng og korte inn på køyretida mellom Sør-Helgeland og E6.

På papiret kan dette sjå bra ut, men i praksis heilt urealistisk.

Med ein tunnel på cirka 6 km, som antyda i dette "prosjektet", må ein opp i Toshåldalen - og eit verre rasfarleg terreng enn her, finst det ikkje i Velfjord. Langs Tosenfjorden blir barnemat!

Om ein då må fortsette med tunnel i retning Strengjivatnet, blir dette dobbelt så langt og i tillegg gjennom område med kalkfjell og skifer, der sjansene er store for mykje vatn og ras under jorda.

Det blir vanvittig dyrt.

Dersom Tosenvegen no kunne bli skikkeleg opprusta mellom Hommelstø og Lande (ca 3 mil), vil det bli ein vegstandard som er mykje betre enn for eks. strekninga mellom Rørvik og E6.

For Brønnøy kommune må det også være eit stort pluss å få vegstrekninga mellom Hommelstø og Lande oppgradert.

I dette området er det bosetting og store ressurser innafor landbruk, havbruk, bergverk, kraftproduksjon og reiseliv. Ein "ny" veg gjennom dette området vil bli ei kjærkommen gåve både for kommunen og alt lokalt næringsliv.

Derimot vil ein tunnel, strakaste vegen mot Tosbotnet i framtida, truleg føre til at Brønnøy får 25 km ekstra med kommunal veg å ta seg av.

Eg har prata med mange som kjem hit til Sør-Helgeland vi Tosenvegen. Dei skryter uhemma av naturopplevinga med å køyre langs den ville og vakre Tosenfjorden, og vidare gjennom frodig og vekslande landskap mot Hommelstø.

Ein slik tur betyr sikkert 20 minutter ekstra kvalitetstid for mange, framfor å reise gjennom fjell.

Steinar Hansen