Skattekista mi er full av gamle tiøringer

Elevene er livsgrunnlaget for Sømna kommune – og her bør det aldri kuttes, men heller satses og investeres.

Debatt

Når det ble innført nye læreplaner i alle fag i år, Fagfornyelsen, så er en av begrunnelsene at man ikke vet for hvilke yrker man utdanner dagens elever, eller hvordan yrkesutøvelsen vil se ut i fremtiden. Det stortingsmeldinger og Utdanningsdirektoratet peker på er at man har, og har hatt en teknologisk utvikling som går i et rasende tempo – læreplanene måtte fornyes for å stå i stil med dette. Fagfornyelsen anerkjenner betydningen av utdanning, utvikling og ungdom, og den har en Overordnet del som alle burde ta seg tid til å lese.

Nye læreplaner stiller nye krav til fagene, nye krav til innhold, noen nye krav til metoder, nye krav til lærere, elever og skoleeier. Dybdelæring på elevenes premisser og interesser stilles det enda større krav til, noe som forplikter skolene i hele landet til en mer fleksibel undervisningssituasjon. Det er helt klart krevende, og er noe lærere over hele landet nå jobber hardt med å få under huden – hva kan vi fortsette med? Hva må fornyes? Hva må forkastes?

Samtidig spør lærerne seg: hva trenger vi for å kunne legge til rette for den beste undervisningen? Følger det ikke noe med denne fornyelsen?

Et eksempel er naturfagrommet, natur- og miljørommet, er fylt med skatter fra fordums storhetstid som vitner om et samfunn som visste at det var viktig å investere i skolen. Modeller, kjemi, muligheter til å undersøke, forske og undre seg over hvordan ting henger sammen. Realfagene – innovasjonsfagene? Her mangler det noe, vi sitter igjen med restene fra en tid da elevene virkelig fikk boltre seg i forsøk.

Et annet eksempel er Sømnahallen, «kroppsøvingsrommet» er fullt av gammelt gull, utstyr kjøpt på 1980-tallet eller tidligere, som fortsatt fungerer slik som det skal. Fagfornyelsen dreier faget enda tydeligere bort fra tradisjonelt idrettsperspektiv, ulike kulturer innen friluftsliv skal læres, svømming ute skal praktiseres også i kaldere vann, varierte bevegelsesaktiviteter skal læres. Det er innlysende at ikke alt av utstyr som vi trenger i dag ble kjøpt inn under M87.

Fagfornyelsen legger opp til at mer av undervisningen skal ut av klasserommet, læring på flere arenaer – det er kanskje ikke en ny idé, heller en understreking av en utfordring for skolen. Å knytte seg til, og knytte til seg lokalmiljøet er både nyttig og viktig for skolen. Samarbeid med næringsliv og organisasjoner vil være både lærerikt og meningsfullt, og de oppleves som meget imøtekommende på spørsmål fra skolen om besøk. Utbyttet fra ekskursjoner, undervisning utenfor skolen, er noe både lærere og elever ønsker, men alt næringsliv befinner seg ikke i umiddelbar nærhet til skolen, og deres rolle skal ikke være å betale for at vi kommer på besøk. Og selv om naturen er i umiddelbar nærhet, så kan det noen ganger være greit å oppsøke fenomener som snø og vinter noen kilometer lengre unna. Mange gode ideer, spennende undervisningsopplegg, ligger i skuffene – ikke gjennomført, på grunn av manglende midler.

8 millioner kroner er 25 prosent av hva man i dag ser seg råd til å bruke på barn og unge i skolen i Sømna. Kutt på 8 millioner vil være av dramatisk betydning for innholdet i skolen, det vil være av dramatisk betydning for innholdet i undervisningen til elevene i skolen, og vil være et tydelig signal om at elevenes utdanning ikke prioriteres av de som er valgt til å prioritere nettopp dette.

Elevene ved skolen i Sømna som gruppe er om ikke den største, så en av de største gruppene Sømna kommune skal yte tjeneste til. Elevene er livsgrunnlaget for Sømna kommune – og her bør det aldri kuttes, men heller satses og investeres. Når man nå skal se på økonomien i skolen, så utfordrer jeg dere til virkelig å gjøre det. Dere vil på mange områder finne at det brukes for lite, hvis ikke vil det vitne om en dårlig gjennomført prosess som ikke har tatt utgangspunkt i innhold og kvalitet, men bare kronene i et regneark.

Sømna kommunes skattekiste består av mennesker, og i skolesammenheng av lærere og fagarbeidere som tyner hver lille dråpe ut av det man rår over, for å levere god undervisning og trygg oppvekst til diamantene våre.

Mange av læremidlene i Vik er eldre enn lærerne som jobber der, og betraktelig eldre enn elevene som går der. Å pusse opp et bygg, pynte på en fasade er ikke nødvendigvis det samme som å satse på skole, selv om det ser fint ut når man kjører forbi. Noe er av en kvalitet som aldri går ut på dato, men jeg skjønner at 10-øringene i kista mi ikke er gangbar mynt, uavhengig av hvor mange ganger jeg bytter kiste.

Simen Garaas,

Lærer Vik skole