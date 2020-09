Debatt

I dag er det D-dag for Brønnøy kommune. Hemmeligholdelse rundt rådmannssaken har vart lenger enn hva som har vært sunt for noen, og kommunen har dessverre lidd store tap og omdømme i denne tida.

Rapportene fra varslingssakene er nå offentliggjort i Brønnøysunds avis, og vi kan derfor fastslå at alle varslerne har fått medhold, mer eller mindre.

For øvrig stiller jeg meg skeptisk til KS-advokatenes konklusjon i varslet til varsler B. Når påstander ikke kan bevises, blir det ord mot ord og nærmest umulig å avgjøre hvem av partene som har rett. Derfor synes jeg det er mildt sagt oppsiktsvekkende at de samme KS-advokatene allikevel velger å ta parti i rådmannens favør i de punkt hvor bevismateriale mangler. Så det derfor betimelig å sette spørsmålstegn ved om upartiskhet her er i varetatt? Det synes ikke slik.

Jeg håper og tror allikevel at politikerne har nok informasjon og fakta til å gjøre et klokt vedtak i denne saken som skal opp i kommunestyret onsdag 30. september. Lykke til!

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy