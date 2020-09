Tid for samling?

Debatt

Noen beboere på Trælnes ønsker å løsrive seg fra Brønnøy for å bli sømnværinger. De har fått fylkesmannens velsignelse, og fylkesmannen har sendt en anbefaling om grensejustering til departementet, som på sin side har lovet et vedtak i løpet av høsten 2020.

Det er lett å forstå initiativet fra innbyggerne på Trælnes som daglig kjenner på ulempene ved å være grenseboere. Det er ikke lite lett å forstå anbefalingen fra fylkesmannen, som må sies å være både ulogisk og sjølmotsigende som er skrevet på lenge.

Frontene lokalt er steile. Brønnøy kommune har vedtatt at «Trælnesområdet må forbli en del av Brønnøy kommune». (Brønnøy kommunestyre 27.3.2018. Det samme gjentas ventelig i møte den 30.9.2020).

Sømna kommune sier på sin side at;

«Sømna kommune stiller seg positiv til søknaden fra Trælnes Vel om grensejustering» + «Kommunestyret presiserer at Sømna kommune uansett utfall i denne saken skal bestå som egen kommune» (Sømna kommunestyre 1.3.2018).

Norge har som kjent nylig vært igjennom en omfattende kommunesammenslåing, uten at dette konkret berørte kommunene på Sør-Helgeland. Men alle som kan lese i krystallkula skjønner at i neste runde vil en sammenslåing av Brønnøy og Sømna kommuner være uunngåelig. Sett i det lyset er det helt uforståelig at Fylkesmannen i Nordland faktisk foreslår en kostbar grensejustering mellom to kommune som innen rimelig kort tid (8-10 år?) likevel vil bli slått sammen.

Brønnøy kommunestyre vedtok også i møte den 27.3. 2018 følgende ordlyd;

«Brønnøy kommune inviterer Sømna kommune til reelle samtaler om sammenslåing av de to kommunene». Om disse samtalen har funnet sted er jeg usikker på. Kanskje dreide det seg om typiske Brønnøy-samtaler med fravær av både substans og resultat?

Jeg håper derfor at Sømna kommune vil ta et initiativ og utfordre Brønnøy kommune. Begge kommunene har store økonomiske utfordringer, og Brønnøy ligger for tiden helt i bunnsjiktet på de fleste målbare skalaer. Særlig synbart er dette på områder som politisk handlekraft, administrativ intelligens og omdømme.

På den bakgrunn kan Sømna kommune antyde en mulig for sammenslåing av Sømna og Brønnøy under følgende forutsetninger;

Nytt regionalt kulturhus bygges på Trælnes. Brønnøy forplikter seg å gå inn med driftsmidler som ellers ville gått tapt dersom Trælnes overføres til Sømna, ca. 10 mill.

Drift av Helgeland rehabilitering sikres ved at dagens Brønnøy går inn med tilstrekkelig kapital og engasjement.

Nytt havnebygg bygges på Berg da det ikke lenger er plass i Brønnøy havn.

Av punkt 4 følger naturlig at Hurtigruta (om teknisk mulig) anløper Berg. (De fleste skal jo uansett til Torghatten, og det er jo kortere med båt fra Berg enn på dårlig vei fra Brønnøysund).

Navnet på den sammenslåtte kommunen kan kanskje være Trælnes kommune? (Navnet er det historisk sus over, og vannkilden som i sin tid ga navn til Brønnøy er uansett tørrlagt).

De millionene som spares på administrativt byråkrati etter sammenslåing brukes på å realisere veien over Trælvika for å sikre kortere reisevei internt i den nye kommunen.

Det søkes statlige omstillingsmidler for å gjennomføre endringene.

Lista kan utvilsomt både forlenges og forbedres. Det viktigste er at dialogen kommer i gang, og at vi sikrer oss en lokal innflytelse på utviklinga.

Vi registrerer at mye nøkkelpersonell nå foretrekker å jobbe i Sømna framfor i Brønnøy. Det finner jeg helt rimelig, og det er helt klart en liten blomst i Sømnas knapphull. Men at de samme folka som henter lønn i Sømna legger igjen sine skattepenger i Brønnøy må jo oppleves som en liten nedtur som en grensejustering ikke vil løse.

Jeg er ikke i tvil om at en sammenslåing vil kunne åpne mange flere muligheter enn en kostbar og ulogisk grensejustering, men det krever både nytenking og handlekraft utenfor boksen(e).

Iver Dreiås