Høyre unner ikke kystfolket betaling for bruk av den blå allmenningen

Det er rart at lokale høyrepolitikere synes det er greit at kystkommunene får så mye mindre av Havbruksfondet

Debatt

Det er utrolig arrogant av regjeringspartiene og FrP å endre kommunenes andel av Havbruksfondet fra 80 til 40 prosent. Endringene fører til tap av millioner for mange små kystkommuner. Men fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) tillater seg å kaller lokale protester for sutring. Han sammenlikner seriøse, lokale folkevalgte ledere med bortskjemte unger.

Ministerens bruk av hersketeknikker en avledningsmanøver. Det er et forsøk på stempling igangsatt for å få vekk fokuset på at mange kystsamfunn har rett i at dette er et ran. Det går an å følge Senterpartiets oppskrift og gi kystsamfunnene mer. Vi vil gi lokalsamfunnene det samme som før fra Havbruksfondet + den nye produksjonsavgiften.

I Brønnøysunds Avis uttaler stortingsrepresentant Ebbesen og lokalpolitiker Tverråmo seg. Det stemmer som Tverråmo sier at produksjonsavgifta gir oppdrettskommuner stabile inntekter. Det er likevel ingen grunn til å redusere på kommunenes del av Havbruksfondet. Det skulle bare mangle at de lokalsamfunn hvor konsesjonene tar av arealet i den blå allmenningen får mest av inntekta, selv om inntekten er ustabil.

Brønnøy kommune får nesten 15 millioner mindre med regjeringas opplegg for årene 20/22 (ifølge Troms og Finnmark fylkeskommune). Men både Tverråmo og Ebbesen fornøyde. Det er rart at lokale høyrepolitikere synes det er greit at kystkommunene får så mye mindre av Havbruksfondet. Det virker som om de er instruert til å være strålende fornøyde med Høyres politikk, uansett hvor dårlig den slår ut lokalt og i eget fylke.

Siv Mossleth

Senterpartiet

Stortingsrepresentant

